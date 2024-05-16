لبلبة تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: «دوقت النجاح معاه»

هنأت الفنانة لبلبة، الفنان عادل إمام بعيد ميلاده، وذلك خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على فضائية «الحياة»، من تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، قائلة: «عايزة أقول كل سنة وانت طيب يا أجمل فنان، ويا أحلى إنسان في حياتي».

لبلبة: أعمال الزعيم محفورة في وجدان المصريين

وذكرت «لبلبة»، أن أنجح أعمالها الفنية كانت مع عادل إمام: «دوقت النجاح معاه»، لافتة إلى أنه بإخلاصه الفني، أصبحت جميع أعماله الفنية والدرامية محفورة في وجدان جميع أفراد الأسرة، حتى أنه يستمد سعادته من إسعاد الآخرين، وأضافت «كان دايما بيسأل الناس بتضحك على أفلامي ولا لأ».

أعمال الفنانة لبلبة والفنان عادل إمام

وتابعت: «أجمل أيام حياتي هي اللي اشتغلت فيها معاه، وإحنا الاتنين عملنا أنجح أعمال، وهو اللي شجعني أشتغل في التليفزيون، خاصة مسلسل صاحب السعادة، وهو بيكون فرحان لما يبقى معاه فنان ناجح».