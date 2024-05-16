«الحياة اليوم» يعرض تقريرا عن مسيرة عادل إمام: «84 عاما من الإبداع والبهجة»

عرض برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، تقريرًا عن مسيرة الفنان الزعيم عادل إمام، بعنوان «الزعيم عادل إمام.. 84 عامًا من الإبداع والبهجة».

عادل إمام هو فنان لا يحتاج إلى تقديم

قال التقرير، إن عادل إمام هو فنان لا يحتاج إلى تقديم لأنه ببساطة ظاهرة مصرية يعرفها المصريون كأسمائهم، فهو الحريف الذي لم يتوقف يومًا عن محاربة طيور الظلام، وهو المنسي الذي لم يخف يومًا من اللعب مع الكبار، وفي قلوب ملايين البسطاء يبقى هو الزعيم.

مسيرة الزعيم عادل إمام الفنية وقصته

وتابع: «عادل إمام الذي ولد في الـ17 من مايو لعام 1940، وكان التمثيل هوايته المفضلة في مرحلة الدراسة وشارك في عروض الفرق الجامعية، والتحق بفرقة التليفزيون المسرحية في عام 1962، وهو لا يزال طالبًا في الجامعة وكانت أدواره الصغيرة ملفتة للأنظار إلى موهبته كممثل كوميدي، فقدم بعد ذلك مسرحية أنا وهو وهي في عام 1962».

وأشار التقرير، إلى أنه لفت الانتباه إليه ككوميديان كبير حينما شارك في مسرحية مدرسة المشاغبين، التي استمر عرضها من عام 1971 إلى عام 1975، والتي تعتبر انطلاقته الحقيقية كنجم مسرحي دون منازع، لافتًا إلى أن موهبته الحقيقية ظهرت في السينما، وبشرت بصعوده كفنان كوميدي كبير خلال مشاركته مع الفنان أحمد مظهر بطولة فيلم «لصوص لكن ظرفاء» عام 1968.