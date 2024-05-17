وزراء خارجية 13 دولة يوجهون تحذيرا عاجلا لإسرائيل.. ما السبب؟

حذر وزراء خارجية عدد من الدول الكبرى، إسرائيل بسبب الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية، إذ وجّه وزراء خارجية 13 دولة، خطابًا لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس.

مطالبة إسرائيل بفتح كل المعابر الحدودية

وبحسب «روسيا اليوم»، فإنّ وزراء خارجية المملكة المتحدة وألمانيا واليابان وإيطاليا وفرنسا وكندا وأستراليا والدنمارك وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والسويد وهولندا وفنلندا، حذروا في خطابهم من الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، وطالبوا إسرائيل بفتح كل المعابر الحدودية أمام المساعدات الإنسانية.

كما شارك وزراء خارجية الدول السبع الكبار عدا الولايات المتحدة من الهجوم على رفح الفلسطينية المكتظة بأكثر من مليون فلسطيني، كما طالبوا بتوفير المزيد من المساعدات للشعب الفلسطيني.

العمل على التخفيف من الأزمة الإنسانية المدمرة والمتفاقمة بغزة

وطالب وزراء 13 دولة من الحكومة الإسرائيلية العمل على التخفيف من الأزمة الإنسانية المدمرة والمتفاقمة بغزة، كما دعوا لفتح كل المعابر الحدودية أمام المساعدات الإنسانية بما في ذلك معبر رفح على حدود قطاع غزة.

وكان يوآف جالانت وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر أمس، بتكثيف العمليات العسكرية في رفح، ودخول المزيد من قواته إلى المدينة، ما يؤدي إلى سقوط المزيد من الأبرياء.