تفاصيل استقالة أول موظفة يهودية في إدارة بايدن بسبب الحرب على غزة: ضميري يؤلمني

قدّمت ليلي جرينبيرج كول، المساعدة الخاصة لرئيس الأركان في وزارة الداخلية، استقالتها من البيت الأبيض، لتكون أول موظفة يهودية أمريكية تستقيل علنًا احتجاجا على الدعم الأمريكي للحرب الإسرائيلية في غزة.

اتهمت بايدن باستخدام اليهود لتبرير سياسة أمريكا في الصراع

وبحسب صحيفة «جارديان» البريطانية، فإنّ كول اتهمت الرئيس الأمريكي جو بايدن باستخدام الشعب اليهودي لتبرير السياسة الأمريكية في الصراع.

وعملت كول في الحملات الرئاسية لبايدن وكامالا هاريس، وكانت ناشطًا ومدافعًا عن إسرائيل منذ فترة طويلة في واشنطن وأماكن أخرى قبل انضمامها إلى الحكومة.

وبحسب «جارديان» فهي خامس موظف في الإدارة المتوسطة أو العليا يعلن استقالته علانية احتجاجًا على الدعم العسكري والدبلوماسي الذي تقدمه إدارة بايدن للحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أشهر ضد حماس، وقالت في رسالة استقالتها: «لم يعد بإمكاني بضمير حي الاستمرار في تمثيل هذه الإدارة».

وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، انتقدت كول تعليقات بايدن، مؤكدة أنّه يجعل اليهود وجه آلة الحرب الأمريكية، مشيرة إلى أنّ أسلافها قُتلوا بسبب العنف الذي ترعاه الدولة.

وقالت كول عن الحرب بشكل عام والدعم الأمريكي لها: «أعتقد أنّ الرئيس يجب أن يعرف أنّ هناك أشخاصًا في إدارته يعتقدون أنّ هذا أمر كارثي، ليس فقط للفلسطينيين، بل للإسرائيليين، ولليهود، وللأمريكيين، لاحتمالات انتخابه».

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» قولها: «ما تفعله إسرائيل بالناس في غزة وبالفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض هو أمر غير يهودي بشكل لا يصدق بالنسبة لي، وعار على أسلافنا».

ولم تكن «كول» أول شخصية سياسية تقوم بذلك، حيث استقال مسؤول في وزارة التعليم من أصول فلسطينية في يناير الماضي، واستقال ضابطا بالجيش الأمريكي يعمل في وكالة استخبارات الدفاع من الجيش، وكتب في رسالة مفتوحة أنّه يشعر بالعار والذنب بشكل لا يصدق عندما يعلم أنّ عمله ساهم في معاناة الفلسطينيين وموتهم، كما استقال موظف في وزارة الخارجية كان يعمل في مجال نقل الأسلحة إلى القوى الأجنبية في أكتوبر، واستقالت المتحدثة العربية باسم وزارة الخارجية الأمريكية هالة غريط.