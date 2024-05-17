«القاهرة الإخبارية»: مخيم جباليا خيبة جديدة تصيب قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان «مخيم جباليا.. خيبة جديدة يصاب بها نتنياهو وجيش الاحتلال في غزة».

مخيم جباليا كابوس جديد

وجاء في التقرير أن مخيم جباليا كابوس جديد للاحتلال في غزة، فعلى الرغم من التصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن نجاحات الجيش في تفكيك ما أسمته كتائب حركة حماس في القطاع، إلا أن الأيام الماضية كشفت المأساة الحقيقية التي تتعرض لها إسرائيل في المخيم المحاصر.

ومن بين الركام والأزقة تخرج عناصر المقاومة يوميا لاستهداف قوات الاحتلال المتمركزة في مخيم جباليا، ما استدعى إسرائيل لزيادة ألوية كاملة من الجيش إضافة لجنود احتياط لمواجهة العمليات التي تنفذ ضد جنودهم بعد خسائر كبرى شهدها الجانب الإسرائيلي.

الاحتلال الإسرائيلي يتعرض لخسائر فادحة

وأضاف التقرير أن الخسائر التي تعرض لها الاحتلال في مخيم جباليا خلال الأيام الماضية، تسبب في تزايد المخاوف داخل حكومة الحرب حول قدرة إسرائيل على تحقيق نصر حقيقي في غزة، وقدرة الجيش أيضا على تحقيق أهداف العدوان على القطاع والتي يتزامن معها خلافات داخلية تشهدها الحكومة الإسرائيلية.