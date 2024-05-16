الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف مخيم جباليا شمال غزة كتب: منة شبانة 07:09 م | الخميس 16 مايو 2024 آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رئيس الوزراء الصومالي: نعبر عن قلقنا البالغ إزاء انتهاكات الاحتلال في غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي و«الشاباك» يهاجمان نتنياهو بسبب غزة قيادي بـ«مستقبل وطن»: الرئيس السيسي كشف أكاذيب الاحتلال الإسرائيلي انشقاق داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.. جالانت يهاجم نتنياهو لأول مرة بسبب غزة الاحتلال غزة فلسطين القاهرة الاخبارية بقلم منة شبانة