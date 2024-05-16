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الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف مخيم جباليا شمال غزة

كتب:

منة شبانة
07:09 م | الخميس 16 مايو 2024
آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

آثار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

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بقلم منة شبانة