حيوان الراكون يتسبب في أزمة بـ طوكيو.. خط ساخن وحملات لصيده

تواجه العاصمة اليابانية طوكيو أزمة كبيرة بسبب زيادة أعداد حيوانات الراكون بعد أن تورطت في حملات للقضاء عليه وذلك بعدما زاد عدد حيوانات الراكون التي يتم اصطيادها في العاصمة كل عام خمسة أضعاف خلال العقد الماضي، وسط مخاوف بشأن الأضرار التي تلحقها الحيوانات بالنظام البيئي المحلي.

خطوط ساخنة للسكان الذين يكتشفون تلف المحاصيل أو يشهدون دخول راكون إلى منازلهم

وبحسب صحيفة «الجارديان» فإن البلديات في غرب طوكيو استجابت للحملة من خلال نصب الفخاخ وإطلاق خطوط ساخنة للسكان الذين يكتشفون تلف المحاصيل أو يشهدون دخول حيوانات الراكون إلى منازلهم.

وحيوانات الراكون آكلة اللحوم ليس موطنها الأصلي اليابان، حيث إنها واحدة من 156 نوعًا مدرجة في قائمة وزارة البيئة للمخلوقات الغريبة الغازية.

وارتفعت أعداد الراكون بعد أن تخلت بعض الأسر عنها بعد الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة أو هروبها، ثم ازدهرت في البرية.

تُعزى شعبيتها كحيوانات أليفة إلى الرسوم المتحركة التلفزيونية التي عُرضت في السبعينيات، التي يقال إنها أدت إلى زيادة كبيرة في واردات الحيوانات.

وتتواجد حيوانات الراكون في الغالب بالمناطق الجبلية على الأطراف الغربية لمدينة طوكيو الكبرى، حيث تتسبب في أضرار واسعة النطاق للمحاصيل.

تواجه السلطات المحلية معركة شاقة لإبقاء أعداد الراكون تحت السيطرة، حيث أنها سريعة التكيف مع البيئات غير المألوفة.

ارتفاع كبير في أعداد حيوانات الراكون باليابان

وتم القبض على ما مجموعه 1282 حيوان راكون في طوكيو في السنة المالية المنتهية في أبريل 2023، وفقًا لحكومة العاصمة، مقارنة بـ 259 حيوانًا قبل عقد من الزمن.

وقالت وزارة الزراعة إن تكاثر الحيوانات ينعكس في الخراب الذي تسببه في المناطق الريفية، حيث تسببت في أضرار بقيمة 450 مليون ين ياباني ما يعادل 2.8 مليون دولار، في السنة المالية 2022، مضيفة أن الفواكه والخضراوات والماشية كانت الأهداف الأكثر شيوعًا.

واستشهد ماينيتشي أيضًا بتقارير عن حيوانات الراكون التي تتغذى على سلمندر طوكيو المهدد بالانقراض، الذي يعتبر رسميًا معرضًا لخطر الانقراض نتيجة لعقود من تدمير بيئته الطبيعية.

الإبلاغ عن شكاوى حول ضرر بالمحاصيل في جميع محافظات اليابان

ولا تقتصر المشكلة على طوكيو، حيث تم الإبلاغ عن شكاوى حول الضرر الذي يلحقه الراكون بالمحاصيل والبنية التحتية والمنازل الخاصة والحدائق في جميع محافظات اليابان الـ 47 تقريبًا.

وفي نيجاتا، على ساحل بحر اليابان، ارتفعت أعداد حيوانات الراكون بشكل حاد منذ عام 2018، بينما في محافظة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال البلاد، حيث يُعتقد أن الحيوانات قد رسخت وجودها منذ فترة طويلة تعود إلى أواخر السبعينيات، تم إلقاء اللوم عليها في التسبب في ملايين الوفيات.