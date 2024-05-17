«الإنتاج الحربي» تبحث التعاون مع أرمينيا في مجالات تصنيعية عدة

بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين، مع رئيس لجنة الصناعة العسكرية بوزارة صناعة التكنولوجيا الفائقة بأرمنيا، دعم أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد وزير الإنتاج الحربي، خلال استقباله المسؤول الأرميني بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، أن العلاقات المصرية الأرمينية تحظى بإرث تاريخي وثقافي وعلاقات شعبية وطيدة، كما شهدت هذه العلاقات تطوراً ملحوظاً وذلك بدعم من القيادة السياسية بالبلدين والذي اتضح جلياً من خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدولة أرمينيا في يناير 2023، وكذلك مشاركة فاهاجن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا في القمة العالمية للمناخ COP27 التي عُقدت في شرم الشيخ بمصر شهر نوفمبر 2022.

وقال وزير الإنتاج الحربي، إن الدور الأساسي للوزارة هو تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة والشرطة من أسلحة ومعدات وذخائر كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية التي تتم بالدولة.

ولفت إلى انفتاح الوزارة للتعاون مع كافة الشركات العالمية العاملة في مجالات مماثلة وذلك بهدف التعرف على أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والعمل على توطينها داخل الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي، مؤكداً ترحيبه بالتعاون مع أي من الشركات الأرمينية العاملة في مجالات مماثلة.

وأكد المسؤول الأرميني اهتمام بلاده بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في مجالات التصنيع المختلفة لتعزيز التعاون بين الجانبين، مشيداً بالتطور الملحوظ الذي تشهده مصر في مختلف المجالات وخصوصاً مجال التحول الرقمي والاستعانة بتكنولوجيات التصنيع الحديثة وتطبيق مبادئ الثورة الصناعية الرابعة.

وقال محمد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث باسم الوزارة، إن الجانبين اتفقا في نهاية اللقاء على تبادل الزيارات للمتخصصين والوفود الفنية بين الجانبين للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون المقترحة بدقة ووضع آليات تضمن تحقيق تعاون مشترك مثمر.