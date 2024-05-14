وزير الإنتاج الحربي: نسعى لجذب استثمارات جديدة في المجالات العسكرية والمدنية

وجَّه المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مسئولي الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بالسعي لجذب استثمارات جديدة في مختلف المجالات العسكرية والمدنية، وذلك خلال اجتماع عقده معهم في مقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة بالحي الحكومي.

الالتزام بالتوقيتات المُحددة

وتابع وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الاجتماع، موقف تنفيذ المشروعات المختلفة، وفق التوقيتات المُحددة لها حفاظًا على حقوق كلا الطرفين، وراجع الوزير الموقف التنفيذي للعقود الموقعة مع عدد من شركات الإنتاج الحربي وعدد من الوزارات والمحافظات.

وشدد المهندس محمد صلاح الدين، بالحرص على تنفيذ تعاقدات الوزارة مع مختلف الجهات في التوقيتات المحددة بالمستوى الذي يليق بمكانة وزارة الإنتاج الحربي، ووضع حلول ناجزة لأية معوقات قد تطرأ خلال العملية الإنتاجية.

دور مركز إدارة الأزمات

كما وجه الوزير بوضع خطط استباقية تحد من أية مشكلات، مع التواصل الفوري مع مركز إدارة الأزمات بديوان عام الوزارة، لحل أية مشكلة قد تطرأ في أسرع وقت ممكن.

دراسات ما قبل التعاقد

وأشار إلى ضرورة مراعاة الدقة في دراسات ما قبل التعاقد، والالتزام بأقصى درجات الاحترافية في إدارة ملفات الاستثمار، وإعداد العقود التي يتم إبرامها ما بين وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة ومختلف الجهات الخارجية سواء المحلية أو الأجنبية.