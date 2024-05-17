«الاتصالات»: 40 مليون دولار استثمارات جذبتها 40 شركة ناشئة بمراكز إبداع مصر الرقمية

شارك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في فعاليات النسخة الـ11 من قمة رايز أب 2024 RiseUp Summit المنعقدة خلال الفترة من 16 - 18 مايو الجاري في المتحف المصري الكبير بمشاركة أكثر من 250 متحدثا، وأكثر من 150 شركة ناشئة.

وخلال كلمته، أكد الدكتور عمرو طلعت، أن ملف ريادة الأعمال لا يقتصر فقط على وزارة بعينها بل هو توجه لدى كافة جهات الدولة التي تتكاتف لدعم ومساندة ريادة الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة؛ موضحا استراتيجية الوزارة لدعم الشركات الناشئة العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال 4 ركائز رئيسية وهي «توفير المهارات الرقمية التي تتطلبها الشركات الناشئة، وبناء قدرات رواد الأعمال، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الناشئة، والترويج لثقافة ريادة الأعمال».

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى ارتفاع موازنة التدريب بالوزارة خلال 5 سنوات 34 مرة، لترتفع من 50 مليون جنيه خلال العام المالى 2018/2019 إلى 1.7 مليار جنيه خلال العام المالى الحالي؛ كما ارتفع عدد المتدربين 100 مرة ليرتفع من 4 آلاف متدرب إلى 400 ألف متدرب.

توفير برامج التدريب ضمن النسخة الـ11 من قمة رايز أب

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه يتم توفير برامج لتدريب رواد الأعمال من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية لتمكينهم من اكتساب مهارات تقنية واقتصادية وتسويقية ومالية تمكنهم من بناء حلول تقنية وتسويقها واختيار الأسواق وتسعير المنتجات التي توفرها شركاتهم وتحقيق أرباح ؛ موضحا أن مراكز إبداع مصر الرقمية بدأت بعدد 3 مراكز، ووصلت حتى الآن إلى 20 مركزا ومستهدف الوصول خلال العام المالى المقبل إلى مركز بكل محافظة؛ مشيرا إلى أنه يتم تنظيم محافل للتشبيك بين الشركات الناشئة والمستثمرين داخل المراكز؛ لافتا إلى انه خلال العامين الماضيين نجحت 40 شركة ناشئة في مركزى إبداع مصر الرقمية في القاهرة والجيزة لجذب استثمارات بقيمة 40 مليون دولار؛ كما تم احتضان أكثر من 55 شركة ناشئة في مراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات.

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات إنشاء الشركات الناشئة التي شملت تخفيض رأس مال إنشاء شركات الشخص الواحد من 50 ألف جنيه إلى 1000 جنيه؛ وتأسيس شركات مقراتها افتراضية، والعمل على بناء منصة رقمية لتأسيس الشركات عن بُعد؛ موضحا انه تم البدء في نظام القوائم البيضاء للشركات الناشئة العاملة في مجال التصميم الإلكترونى والدوائر لتيسير إجراءات استيراد المكونات الإلكترونية.وعلى هامش فعاليات القمة تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا»، وشركة «رايز أب»، بهدف تحفيز ريادة الأعمال وتعزيز استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفي مختلف القطاعات.

وقع مذكرة التفاهم المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وعبد الحميد شرارة المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة رايز أب.

مذكرة التفاهم لتعزيز ريادة الأعمال على الإبداع التكنولوجي

وتستهدف مذكرة التفاهم تعزيز ريادة الأعمال القائمة على الإبداع التكنولوجي في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، من خلال 3 برامج رئيسية أولها برنامج خاص بدعم الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي على المستوى المحلي والإفريقي، بعنوان برنامج ثورة الذكاء الاصطناعي AI Revolution (AIR)، الذس يتضمن 3 برامج فرعية وهي «برنامج مسرع الأعمال لدعم الشركات الناشئة وربطها بالموارد اللازمة للتوسع».

والبرنامج الثاني خاص بإطلاق أكاديمية الذكاء الاصطناعي وهي أول أكاديمية من نوعها للذكاء الاصطناعي تهدف إلى اتساق التطوير والتعلم في مجال الذكاء الاصطناعي مع المعايير العالمية، وأخيرا برنامج خاص بالفعاليات المتخصصة وعقد قمة متخصصة على الذكاء الاصطناعي لتلبية جميع متطلبات الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي.

فيما يعقد البرنامج الثانى لمذكرة التفاهم تحت عنوان صندوق الأموال ويعمل على إتاحة التمويل اللازم لدعم نمو النظام البيئى لريادة الأعمال في مصر، بينما يعنى البرنامج الثالث بتدريب مؤسسى الشركات الناشئة الجدد عبر الإنترنت على كيفية بدء مشروعاتهم الريادية وشركاتهم الناشئة بفاعلية.

الجدير بالذكر أن فعاليات قمة رايز أب تعقد في القاهرة سنويًا، وتعد هي أكبر قمة للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتضمن العديد من ورش العمل والجلسات التي تناقش العديد من الفرص والتحديات بقطاع ريادة الأعمال في مصر والشرق الأوسط.