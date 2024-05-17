«صحة كفر الشيخ» تحصد المركز الأول في عينات الغدة الدرقية لحديثي الولادة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ حصولها على المركز الأول في عينات الغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة تحت شعار «100 مليون صحة» وحتى اليوم، بهدف الوصول إلى جيل صحي وخالٍ من مسببات الإعاقة.

إضافة 19 تحليلا ضمن المبادرة الرئاسية

وتقدم المعامل المركزية للأطفال حديثي الولادة تحليل عينات الغدة الدرقية وأمراض التمثيل الغذائي، كما أنّه تم إضافة 19 تحليلاً آخر من خلال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة.

تقديم خدمات الدعم والمشورة لأولياء الأمور

ومن جانبه، أكد الدكتور شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ هذه المراكز تقدم خدمات العلاج والمتابعة الدورية بالمجان للأطفال الذين يعانون من أي أمراض وراثية، مما يساهم في تمتع هؤلاء الأطفال بحياة طبيعية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم والمشورة لأولياء الأمور للحد من احتمالات إنجاب أطفال مصابين بأي من الأمراض الوراثية.