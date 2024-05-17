معرض الزهور 2024.. إليك الموعد وأفضل طريقة لزيارته

ينتظر محبو الزهور والورود بدء معرض الزهور بالتزامن مع فصل الربيع كل عام، حتى يتمكنوا من ترتيب أمورهم لزيارته، وشراء الأنواع النادرة ذات المظهر الجمالي من الزهور والورود ليتم وضعها في المنزل، أو الأشجار لزراعتها في حديقة منزلهم، ما يجعلهم يرغبون في معرفة موعد معرض الزهور 2024 وأفضل وسيلة للوصول إليه.

موعد معرض الزهور 2024

وأعلنت وزارة الزراعة إجراءها كافة الاستعدادت الخاصة بـ معرض الزهور 2024، لإقامته في الموعد المعتاد من كل عام، والذي حددته الوزارة ليكون في النصف الثاني من شهر مايو الجاري، إذ يشارك به الكثير من العارضين سواء كانوا أشخاصا اعتبارية أو شركات يصل عددها لـ200 شركة.

أفضل وسيلة للوصول إلى معرض الزهور 2024

حددت وزارة الزراعة المتحف الزراعي الكائن بمنطقة الدقي في الجيزة ليكون مقر معرض الزهور 2024 هذا العام، وذلك بعد أن تم نقله العام الماضي من حديقة الأورمان التي كان يتم تنظيمه بها سنويا، ولكن نظرا لإجراء بعض أعمال التطوير في حديقة الأورمان، فتم نقل معرض الزهور 2024 هذا العام إلى المتحف الزراعي.

ويمكن الذهاب إلى المتحف الزراعي عن طريق استقلال مترو الأنفاق والتوجه مباشرة إلى محطة مترو الدقي، ويبعد المتحف الزراعي الكائن في شارع المتحف الزراعي بالقرب من وزارة الزراعة عن محطة مترو الدقي 10 دقائق سيرا على الأقدام.