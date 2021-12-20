«العناني» يوافق على الاستعانة بخبرة المتحف المصري لترميم «الزراعي»

ترأس، مساء اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بمقر المتحف بالفسطاط، ورحب بأعضاء المجلس في آخر جلساته المنعقدة هذا العام، متمنياً التوفيق للجميع، وأن يشهد المتحف خلال العام المقبل المزيد من التقدم والازدهار.

ووافق وزير الآثار على الاستعانة بخبرة المتحف وفريق الترميم به في خطط ترميم وصيانة القطع الأثرية والمقتنيات الموجودة داخل المتحف الزراعي، واطلع على خطة الوزارة منها الانتهاء من إصدار تطبيق إلكتروني للهواتف المحمولة «موبايل أبليكشن» خاص بالمتحف.

واستعرض الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، خلال الاجتماع، عددا من الموضوعات المتعلقة بإيرادات المتحف وتزايد الإقبال على زيارته، مع تأكيد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية المُتبعة، مع الإشارة إلى وجود طفرة ملحوظة من حيث أعداد ونوعية الزوار من المصريين والأجانب، وإدراج المتحف بمعظم البرامج السياحية، وإقبال العديد من الشخصيات والمسؤولين الأجانب علي زيارته، إلى جانب زيادة أعداد رحلات طلاب المدارس المختلفة له.

وأكد العناني وأعضاء المجلس، أهمية مثل هذه الزيارات والرحلات المدرسية في زيادة الشعور بالانتماء وتعزيز الوعي السياحي والأثري لطلبة المدارس، مع التأكيد على أهمية توفير كل سبل الدعم لها.

وأطلع الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المجلس على أبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية والسياحية المختلفة التي استضافها المتحف، خلال الفترة الماضية، وكذلك ورش العمل التي يتم تنظيمها للحرف التقليدية المختلفة.

وأكد الانتهاء من إصدار تطبيق إلكتروني للهواتف المحمولة «موبايل أبليكشن» خاص بالمتحف بالتعاون مع شركة IPMagiX اسمه NMEC يتم تحميله من Google play أو App store، في إطار الاستعانة بأحدث التقنيات التكنولوجية للترويج للمتحف بصورة جديدة ومساعدة مختلف الزائرين على اكتشاف المتحف، وما به من كنوز أثرية خلال زيارتهم، ويساهم في تحسين تجربة زيارتهم، حيث سيقدم التطبيق خريطة داخلية للمتحف، ونبذة تعريفية عن بعض الأماكن الموجودة به، وتفاصيل بعض القطع الأثرية، كما سيسمح بإمكانية طلب تصريح لزيارة معمل الترميم، وسيتوفر به آلية لإعادة توجيه الزائر لموقع حجز التذاكر الخاصة بالمتحف.

وأحيط المجلس بإصدار العدد الأول من النشرة الإخبارية الإلكترونية للمتحف باللغتين العربية والإنجليزية والتي سيتم إصدارها بعد ذلك بشكل ربع سنوي، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين المتحف ومتحف التاريخ الوطني في ألبانيا، أكتوبر الماضي؛ لدعم سبل التعاون المشترك، وتبادل الخبرات بين الجانبين في مختلف مجالات العمل المتحفي.

ووافق وزير الآثار على الطلب المقدم للاستعانة بخبرة المتحف وفريق الترميم به في خطط ترميم وصيانة القطع الأثرية والمقتنيات الموجودة داخل المتحف الزراعي التابع لوزارة الزراعة، مؤكدا أن ذلك يأتي في ضوء دور الوزارة نحو ترميم وصيانة جميع القطع الأثرية، وبذل قصارى الجهد للحفاظ على الآثار المصرية سواء كانت ملكيتها تابعة للوزارة أو لوزارات وهيئات حكومية أخرى.