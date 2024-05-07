تفاصيل تدشين موكب الزهور وافتتاح معرض الفنون التشكيلية بالإسكندرية

أكد اللواء هشام لطفي، رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط سياحة الإسكندرية، أنّ احتفالات شم النسيم أمس في محافظة الإسكندرية كانت بمثابة عرس، مشيرًا إلى أنّ مبادرة موكب الزهور وافتتاح معرض الفنون التشكيلية بالمحافظة، كانت تحت عنوان «فنون وربيع وسلام»، والتي بدأت بانطلاق شعبة الماراثون بعدما أعطى محافظ الإسكندرية الإذن.

مبادرة موكب الزهور وافتتاح معرض الفنون التشكيلية بالإسكندرية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر قناة «الأولي المصرية»، أنّ المبادرة كانت بمشاركة الفنان محمد العلايلي، الذي أطلق عددا من الأغاني التي لها أثر مبهج على جميع الموجودين، إضافة إلى إحياء بعض الألعاب الشاطئية مثل الباليه الشرقي وكرة القدم النسائية.

درجات هوائية في شوارع الإسكندرية

وأوضح أنّها كانت المرة الأولي لانطلاق ماراثون مُكون من 30 راكب درجات هوائية محترف في شوارع الإسكندرية، لتوثيق الأعمال الإنشائية الجديدة داخل المحافظة مثل ميدان محطة مصر والأوبرا الجديدة، إلى جانب تقديم بعض المأكولات التراثية مثل الترمس والعجائن بالبيض، مؤكدًا أنّ الفنون التشكيلية لها دور كبير في إبراز جمال محافظة الإسكندرية.