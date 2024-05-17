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رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية: إسرائيل لن تلتزم بقرارات «العدل الدولية»

كتب:

شريف سليمان
12:49 م | الجمعة 17 مايو 2024
محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية

قال واثق سعادة، رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية، إن غزة في مواجهة إسرائيل والضمير العالمي والعنف والظلم، وهناك دول وقفت موقفا مشرفا مع حقوق الشعب الفلسطيني، وغزة بشكل خاص والشعب الفلسطيني عامة يواجه أمريكا وإسرائيل وبعض دول الاتحاد الأوروبي المنطوية تحت الإدارة الأمريكية، والتي تنفذ ما يطلب منها وكأنهم تلاميذ عند المشرع الأمريكي.

سعادة: إسرائيل لا تلتزم بالقوانين الدولية

وأضاف «سعادة»، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل لم ولن تلتزم بقرارات محكمة العدل الدولية، ولن تلتزم بأي قانون دولي، لأنها تعتبر نفسها فوق القانون، والقانون لا يمسها، وأنه على العالم أن يقول كلمة القانون فوق الجميع وإلا فليذهب القانون الدولي والإنساني إلى الجحيم.

الحرب في غزة فاقت ما حدث في الحرب العالمية الثانية

وأشار إلى أن ما يجري ضد الشعب الفلسطيني، سواء في الضفة والقدس وغزة ورفح الفلسطينية، فاق ما حدث في الحرب العالمية الثانية، هذا بشهادة الاتحاد الأوروبي وصمته المخزي باستثناء بعض الدول التي قالت لا لأمريكا وإسرائيل.

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