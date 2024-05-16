بعد جلسة محكمة العدل الدولية.. إسرائيل تعلن عن قرار جديد في غزة

بعد جلسة الاستماع التي شاركت بها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، بشأن الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في غزة، والعملية السكرية في رفح الفلسطينية، لمحاولة إصدار قرارات جديدة من المحكمة، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ هناك وحدة خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تستعد للدخول إلى جنوبي قطاع غزة.

كما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها بالطائرات الحربية والمدفعية قصف شرق مدينة رفح الفلسطينية، استمرارًا لسلسلة الانتهاكات التي تمارسها منذ بداية الهجوم البري المحدود على رفح الفلسطينية.

إسرائيل ستفعل ما بوسعها لتحقيق أهدافها في غزة

أكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، أن إسرائيل ستفعل ما بوسعها لتحقيق أهدافها في قطاع غزة، رغم محاولات الولايات المتحدة إقناع تل أبيب بوقف عملياتها العسكرية رفح الفلسطينية، وحماية المدنيين.

وأضاف «جالانت» أيضًا أنه لا يمكن إخضاع إسرائيل، وسنواصل تحقيق أهدافنا في غزة.

من جانبه، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق متفرقة من قطاع غزة، وهدم المنازل وإسقاط عشرات الشهداء والمصابين، في أعقاب ذلك، تعقد جلسة استماع بمحكمة العدل الدولية، لاتخاذ مزيد من التدابير لحماية المدنيين في قطاع غزة، والتي بدأت اليوم، وستسمر غدًا.

لا أحد بأمان في قطاع غزة

وكان وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية قال في جلسة استماع جديدة لاتخاذ تدابير إضافية في غزة، أنه لا أحد بأمان في قطاع غزة، وإسرائيل تحدت تدابير محكمة العدل الدولية السابقة في يناير الماضي، وهاجمت رفح الفلسطينية.

وأضاف وفد جنوب إفريقيا أنه يسعى إلى فرض تدابير احترازية لحماية المدنيين الفلسطينيين في غزة قبل فوات الأوان، كما أن الهجوم على رفح الفلسطينية هو الضربة الأخيرة لتدمير كل غزة، وهذا هدف العمليات الإسرائيلية.