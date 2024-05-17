وزير الدفاع الإسرائيلي يغادر جلسة «الكابينت» وبن جفير يطالب نتنياهو بعزله

كشفت وسائل إعلام عبرية، أنَّ وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، غادر جلسة الكابينت الأمني والسياسي خلال حديث بن جفير، ما دفع الأخير إلى مطالبة نتنياهو بعزله، بحس نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشار وسائل الإعلام العبرية إلى مواجهة حادة بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير، خلال اجتماع الكابينت على خلفية المساعدات الإنسانية لغزة.