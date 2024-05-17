جالانت يُهدد نتنياهو.. خلافات إسرائيل تخرج من الغرف المغلقة إلى العالم

قال الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، إن التصدعات في الحكومة الإسرائيلية تأتي بعد أسبوع من الدخول إلى معبر رفح، وكمية الإخفاقات والألم الشديد التي تواجهه إسرائيل من حيث الخسائر البشرية في قطاع غزة، والتي وصلت إلى أكثر من 130 من أفراد الجيش والضباط حتى الآن منذ الجمعة الماضية، وفي المقابل عدم تحقيق أي من الأهداف التي وضعتها لنفسها بهذه الجولة.

وأضاف «دياب»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هذا الأمر أحدث تصدعا إضافيا وتعميقا له، خاصة بالتصريحات اللافتة لوزير الجيش يوآف جالانت بتهديده لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تأتي لثلاثة أسباب، السبب الأول أن جالانت يصرح بذلك خلال الحرب وهو أمر غير مسبوق في المجتمع الإسرائيلي عدا مرة واحدة عندما حدث نقاش بين شارون وبيجين في دخول إسرائيل للبنان في الثمانينيات.

ولفت أن السبب الثاني أنها تأتي من شخص موجود من لب الائتلاف الحاكم وحزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو، وهذا يشكل تهديدا غير مسبوق -لأول مرة- منذ بداية الحرب داخل الائتلاف الحاكم، والسبب الثالث هو أن هذا الموقف يعبر عن الجيش كاملا وليس موقفا شخصيا أو سياسيا.