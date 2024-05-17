صحفي كويتي: حصول فلسطين على عضوية الأمم المتحدة سيسهل التوصل إلى «اتفاق سلام»

قال الكاتب الصحفي الكويتي المتخصص بالشأن الخليجي عيسى العميري، إنّ القمة العربية الثالثة والثلاثين استثنائية وذات أبعاد خليجية عربية وتنطلق من القضية الفلسطينية، بعدما توسعت إسرائيل في المنطقة وتسببت في ارتقاء نحو 40 ألف شهيد وخلّفت أكثر من 1.5 مليون مشرد، علاوة على منع عدم وصول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

أضاف «العميري» خلال حوار ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أن دولة فلسطين تواجه ضعفا وتخاذلا وتعاطفا أمريكيا في اتجاه إسرائيل، وبالتالي، يجب علينا كعرب وخليجيين الوقوف مع دولة فلسطين.

وتابع: «يجب أن تكون فلسطين عضوا في الأمم المتحدة، ومن ثم، نتفاوض على السلام، كما أن القضية اليمنية لها تبعات وأرهقت الخليج في ظل التهديد بالصواريخ وتهديد اقتصادات الدول».