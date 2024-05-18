14 عاما على ذكرى وفاة عبدالله فرغلي.. دخل الفن من بوابة المسرح

قبل نهاية الستينيات من القرن الماضي، انتقل عبدالله فرغلي الذي كان يعمل مدرسًا لمادة اللغة الفرنسية، إلى عالم الفن وبالتحديد عالم المسرح، وكانت البداية مع فؤاد المهندس من خلال مسرحية «أنا وهو وسموه» عام 1966، و«حواء الساعة 12» عام 1968.

طوال مشواره الفني، قدم عبدالله فرغلي الذي تمر ذكرى وفاته اليوم، إذ رحل 18 مايو عام 2010 بعد رحلة عطاء فني تجاوزت 40 عامًا، نحو 200 عمل فني ما بين مسرح وسينما ودراما وإذاعة.

ومن أبرز الأعمال المسرحية التي قدمها في «مدرسة المشاغبين» وتجسيده شخصية «علام الملواني»، ومسرحيت «سيدتي الجميلة، وهاللو شلبي، وقصة الحي الغربي، الفلوس حبيبتي، إنها حقًا عائلة محترمة، سكر زيادة».

ومن الأفلام التي شارك بها مع فؤاد المهندس وشويكار «أرض النفاق، سفاح النساء، العتبة جزاز، عريس بنت الوزير، إنت اللي قتلت بابايا، ربع دستة أشرار»، كما شارك في أفلام «الشقة من حق الزوجة، فوزية البرجوازية، مدافن مفروشة للإيجار، الدنيا على جناح يمامة، حلق حوش».

أعماله مع عادل إمام

كما شارك عبدالله فرغلي مع الزعيم عادل إمام في أكثر من عمل منها فيلم الحريف وتجسيده شخصية «رزق الأسكندراني»، وفيلم المولد وتجسيده شخصية «علي الأعرج»، وفيلم «احترس من الخط».

آخر عمل درامي

ومن الأعمال الدرامية «أبنائي الأعزاء شكرًا، أخو البنات، صيام صيام، أنا وإنت وبابا في المشمش، بوابة الحلواني، زينب والعرش، كابتن جودة، يوم عسل ويوم بصل، سامحونى مكنش قصدي، حدائق الشيطان»، وكان آخر عمل شارك به عام 2010 الجزء الأول من مسلسل «الجماعة».