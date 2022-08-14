شويكار وفؤاد المهندس.. ثنائي الفن والحب والصداقة

«قميص بـ 6 زراير وكرافتة مربوطة وسِديري وجاكتة مقفولة.. سرقتي قلبي إزاي معرفش؟».. من أشهر العبارات التي وجهها الفنان الكبير فؤاد المهندس، إلى شريكة دربه ورفيقة نجاحه الفنانة شويكار، في مسرحية «سيدتي الجميلة»، التي لخصّت قصة الحب الاستثنائية التي جمعت بين الثنائي، ونتج عنها أشهر الأعمال الفنية الناجحة سواء في السينما أو على خشبة المسرح أو أمام ميكرفون الإذاعة.

عامان على رحيل الفنانة شويكار، التي توفيت في مثل هذا اليوم 14 أغسطس عام 2020 عن عمر ناهز 82 عامًا، باعتبارها من مواليد 1938، التي وصفها فؤاد المهندس بأنها حورية هربت من الجنة، خلال أحداث فيلم «ربع دستة أشرار».

عامان على وفاة شويكار

كان اللقاء الأول الذي جمع بينهما خلال مسرحية «السكرتير الفني»، وبدأت قصة حبهما مع مسرحية «أنا وهو وهي»، وحكت عنها شويكار في لقاء تليفزيوني، قائلة إن فؤاد المهندس طلب منها الزواج أثناء جلوسهما سويًا على الأرض، لترد عليه بالموافقة.

وفي أحد مشاهد فيلم «هارب من الزواج»، كانت «شويكار» ترتدي فستان زفاف، ليقرر الثنائي الزواج بعد انتهاء التصوير: «صحينا المأذون بعد نص الليل عشان نكتب الكتاب».

طلب منها فؤاد المهندس الزواج ووافقت دون تفكير

كان للفنانة شويكار تجربة زواج لم تستمر طويلًا وهي في السادسة عشرة من عمرها، حيث توفي زوجها بعد عام واحد من الزواج، تاركًا لها ابنتها الوحيدة «منة»، كذلك كان النجم فؤاد المهندس متزوجًا من امرأة أخرى ولديه ولدين وهما أحمد ومحمد.

سنوات طويلة عاشها العاشقان شويكار وفؤاد المهندس، حتى وقع الانفصال بعد نحو 20 عامًا من الزواج، دون أن يعلم أحد أسبابه حتى هذه اللحظة، وهو ما أكده محمد نجل المهندس في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، ورغم انتهاء الزواج لم تنته الصداقة بينهما التي ظلت قائمة حتى رحيل المهندس عام 2006.

رغم الانفصال ظلت صداقتهما حتى وفاة فؤاد المهندس في 2006

«كل يوم كانت شويكار تعمل الأكل ويروح لـ فؤاد المهندس، وكل يوم في اتصال ما بينهم»، كلمات أكدت بها ابنتها منة الجواهرجي، قوة علاقة والدتها وشريك حياتها فؤاد المهندس «محدش قالنا سبب الانفصال، لكن اللي قالوه سيبنا بعض عشان نفضل نحب بعض».

«لو فؤاد المهندس مش الحب الأول في حياتي.. يكفي أنه هو الحب الأخير مفيش بعده»، رددتها شويكار كثيرًا عن أستاذها وحبيبها وصديقها الذي لم تتخل عنه لحظة واحدة، وبكته بالدموع يوم رحيله.