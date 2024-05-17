بعد إعادة افتتاحه.. تاريخ متحف «كفافيس» بالإسكندرية ومواعيد دخوله «صور»

دعا اللواء هشام لطفي، رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، الأهالي إلى زيارة متحف كفافيس عقب الافتتاح الرسمي له بعد ترميمه وتطويره بعد غلق دام لمدة عامين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف والذي يوافق غدًا السبت.

وقال لطفي، لـ«الوطن»: إن مؤسسة أوناسيس اليونانية تولت عملية ترميم منزل كفافيس الذي يقع في وسط بمنطقة محطة الرمل، وكان مقر إقامة الشاعر اليوناني السكندري المولد قسطنطين كفافيس، حيث عاش معظم حياته بهذا المنزل، وعقب وفاته جرى تأجير المنزل ثلاث مرات وآخر مستأجر حوله إلى «بنسيون أمير»، إلى أن وصل إلى الإسكندرية المستشار الثقافي للسِّفارة اليونانية موسكوف، وكوّن جمعية لمحبي كفافيس، وتفاوض مع صاحب «البنسيون» ونجح في استرداده ثم تحويله لمتحف كفافيس.

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‏تاريخ المتحف

‏وعن تاريخ المتحف، أوضح رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، أن المتحف افتتح في أكتوبر 1992، وتولت مؤسسة أوناسيس اليونانية تطويره وترميمه، ثم إعادة افتتاحه في 12 مايو 2024 بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، بحضور إيكاتريني ساكيلاروبولو، رئيسة الجمهورية اليونانية، ولينا ميندوني، وزيرة الثقافة اليونانية، وإيوانيس بيرجاكيس، القنصل العام لليونان بالإسكندرية، وأعضاء الجالية اليونانية بالإسكندرية ،وذلك بعد إغلاقه لمدة عامين لترميمه وتطويره.

وعن حياة كفافيس، أشار «لطفي» إلى أنه ولد عام 1863 لأم وأب يونانيين وله 9 إخوة هو أصغرهم وكان والده من أثرياء الإسكندرية، وكان صديقا لسعيد باشا وللخديوي إسماعيل، ولكنه توفي عام 1870، واضطر كفافيس وعائلته للسفر إلى إنجلترا، إلى أن عاد مرة أخرى إلى الإسكندرية عام 1877.

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‏حياة كفافيس

وذكر اللواء هشام لطفي، بأن كفافيس عاش في مكان المتحف الحالي بمحطة الرمل، و بسبب السفر الكثير وتعدد اللغات والثقافات اكتسب 5 لغات تحدث بهم بطلاقة، وبعد 5 سنوات عمل كمترجم وكاتب في وزارة الري، ما منحه الوقت ليكتب قصائده وأشعاره التى وصل عددها لنحو 154 قصيدة، وترجمت أشعاره إلى 30 لغة، وعاش مكان المتحف الحالي لنحو ٢٥ عاما، حتى توفي عام 1933 عن عمر ٧٠ سنه بعد صراع مع المرض، ودفن بمقابر الجالية اليونانية مع أسرتة بمنطقة الشاطبي.

مواعيد المتحف

وأوضح رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، أن منزل كفافيس يحتوي على عدد 8 غرف تضم صالون شعره وغرفة وسائط متعددة لعرض قصة حياته وأشعاره بطرق حديثة، بالإضافة إلى مكتبة تضم مؤلفات تناولت حياة كفافيس وبعض صوره والكتب العالمية التي كُتبت عن الشاعر بلغات العالم المختلفة ودواوين شعره التي تغنى فيها بالإسكندرية وبأحيائها المختلفة، لافتا إلى أن الفنان التشكيلي السكندري محمود موسى صنع تمثالا لكفافيس.

وحول مواعيد دخول المتحف، أفاد «لطفي»، بأن مواعيد الزيارة يوميا عدا يوم الإثنين من الساعة 10 صباحا إلى 5 مساءً، والمتحف مفتوح للجميع مجانًا.