متحف تل بسطا بالزقازيق يفتح أبوابه مجانا للجمهور غدا.. فعاليات ترفيهية متنوعة

يفتح متحف تل بسطا بمحافظة الشرقية، أبوابه مجانا غدا للزائرين من المصريين للمشاركة في الجولات الإرشادية والتعرف على مقتنيات المتحف الأثرية ومشاهدة المعرض المؤقت، بالإضافة لحضور العديد من الفعاليات والندوات التي ينظمها المتحف احتفاء باليوم العالمي للمتاحف الذي يوافق 18 مايو من كل عام.

تنشيط الحركة الفنية والعلمية

من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية المتاحف في تطوير وتنمية السياحة، وحفظ التراث الحضاري والتاريخي والثقافي، والمساهمة في تعميم الثقافة ونشر المعرفة وتنشيط الحركة الفنية والعلمية في المجتمع، وتنمية الحس الجمالي والذوق الفني لدى الفرد والمجتمع، لقدرتها على تنمية حرية التفكير ودقة الملاحظة عند الزائرين، وتقديم الخدمات التعليمية لأبناء المجتمع، كما أنها تعبر عن الهوية الوطنية الخاصة بالدول وتراثها.

معرض العلم والمعرفة عند المصري القديم

وأوضح إبراهيم علي حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، أنه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف ينظم قسم المعارض المؤقتة بالمتحف معرضا بعنوان «العلم والمعرفة عند المصري القديم»، يعرض فيه تمثالين للمعبود جحوتي على هيئة القرد ولوحة كتابة من الرخام عليها كتابات بالهيروغليفي بالغائر، ومُستنسخ لهيئة الكاتب المصري، وذلك في الفترة من 18 مايو حتى نهاية الشهر الجاري.

كما تنظم أقسام «البحث العلمي، والباحثين والدارسين، والتعليمي» بالمتحف بتنظيم مجموعة من المحاضرات العلمية والورش الفنية خلال شهر مايو، تتضمن «المعبود جحوتي وأدوات الكتابة عند المصري القديم - قواعد البحث العلمي - منحوتات من الحضارة المصرية القديمة - المسرجة».

كما يستقبل متحف تل بسطا، طلبة مدرسة شيبة للتربية الفكرية لقضاء يوم ترفيهي بالمتحف، يتضمن «عرض فيلم تسجيلي - تلوين على الوجه - كتابة الأسماء باللغة المصرية القديمة»، وذلك يوم 19 مايو الجاري، بالتنسيق مع لجنة ذوي الهمم بالديوان العام، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف.