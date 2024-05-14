متحف «تل بسطا» ينظم معرضا عن «العلم والمعرفة عند المصري القديم»

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أنه في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف ويوافق 18 مايو من كل عام، أعلن قسم البحث العلمي وقسم الباحثين والدارسين بمتحف تل بسطا، تنظيم مسابقة بعنوان «كتابة ورقة بحثية»، موضحًا أنّ شروط المشاركة في تلك المسابقة، تتضمن ما يلي:

شروط المشاركة في المسابقة

1- كتابة اسم الطالب رباعي.

2- كتابة البحث بالكمبيوتر أو بخط واضح.

3- لا يقل البحث عن 3 صفحات ولا يزيد على 15 صفحة.

4- أنّ تتكون محتويات البحث العلمي من «الفهرس- قائمة المراجع- الموضوع وهو أهمية الكتابة في مصر القديمة وأشهر الكُتّاب، وكذلك الحديث عن المعبود جحوتي معبود العلم والمعرفة في مصر القديمة، وخاتمة لنتائج البحث وفي النهاية ملحق الأشكال والصور».

وأضاف أنّ متحف تل بسطا سيختار 3 أبحاث فائزة ويٌقدم لأصحابها جوائز مالية بعد تقييم الأعمال من قبل مسؤول قسم البحث العلمي بالمتحف، لافتا إلى أنّ آخر موعد لتسليم الأبحاث سيكون غدًا الأربعاء 15 مايو.

معرض العلم والمعرفة عند المصري القديم

وفي السياق ذاته، أعلن متحف تل بسطا بالشرقية أنه بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، سينظم معرضًا أثريًا مؤقتًا تحت عنوان «العلم والمعرفة عند المصري القديم»، على أنّ يضم المعرض تمثالين للمعبود جحوتي على هيئة القرد، ولوحة كتابة من الرخام عليها نقوش غائرة بالهيروغليفية ومُستنسخ لهيئة الكاتب المصري.