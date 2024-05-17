نتنياهو يتراجع عن موقفه بشأن غزة بعد هجوم جالانت.. ماذا حدث؟

بعد هجوم حاد شنه وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت، علنًا لأول مرة، انتقد فيه سياسة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، تجاه رفضه مناقشة إيجاد بديل لحكم حماس في غزة في اليوم التالي للحرب، اتخذ نتنياهو خطوة للوراء ليتخلى عن سياسته، ويعلن قبوله الحوار في الأمر، خلال جلسه لمجلس وزراء الاحتلال استمرت حتى الساعات الأولى من فجر اليوم.

نتنياهو اصطف مع جالانت بعد هجوم حاد من الثاني

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية إن رئيس وزراء الاحتلال اصطف مع جالانت في مناقشات ليلة أمس فيما يخص سياسات «اليوم التالي»، بعد هجوم حاد من جالانت، إذ قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: «أنا مستعد لإجراء مناقشة حول السيطرة المحلية في غزة، وأقترح إجراء مناقشة حقيقية حول هذا الموضوع».

وتابعت الصحيفة أن الجلسة التى انتهت فجر اليوم لم تتخذ أي قرارات، ولم يجر فيها أي تصويت لكنها ركزت على قضية اليوم التالي للحرب التي أدت إلى مواجهة حادة بين نتنياهو ووزير الدفاع غالانت، بعد تصريح الأخير قبل بضعة أيام حول هذا الموضوع.

اليوم التالي للحرب يسبب خلافا

جدير بالذكر أن عددا من الوزراء اختلفوا مع موقف جالانت، ومن بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي طلب التصويت على اقتراح يقضي بعدم سيطرة السلطة الفلسطينية على غزة.