«التخطيط» تستعرض مبادرة المشروعات الخضراء الذكية في اجتماع «العمل الدولية»

شارك السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة؛ في اجتماع منظمة العمل الدولية «ILO»، عبر «فيديو كونفرانس»، بمشاركة إريك أوشلين مدير منظمة العمل الدولية، وسيليست دريك نائب المدير العام للمنظمة.

وخلال الاجتماع استعرض السفير هشام بدر، المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وأهدافها، كما تطرق إلى آلية تقييم المشروعات التي تعتمد على معايير علمية متخصصة ونماذج استرشادية في المراحل المختلفة.

جهود فريق عمل المبادرة في نشر الوعي

وتناول السفير هشام بدر خلال الاجتماع الحديث حول جهود فريق عمل المبادرة في نشر الوعي والوصول إلى ما يقرب من 18 مليون مواطن في جميع المحافظات، من خلال ورش عمل وجلسات تدريب وندوات في العديد من الجهات، إضافة إلى الجامعات المحلية والدولية إذ جرى عقد نحو 170 لقاء.

واستعرض السفير هشام بدر ما حققته المبادرة من نجاح خلال الدورتين السابقين، مؤكدًا أهمية المبادرة باعتبارها نموذجًا غير مسبوق عالميًا، إذ تقدم حلولا لمشكلات البيئة على أرض الواقع نابعة من محافظات وقرى مصرية تشارك بها مصر بعرضها في مؤتمرات المناخ، إلى جانب قدرة المبادرة على خلق روح التنافس والابتكار.

أوضح أن المبادرة شهدت تطورًا ملحوظًا في جودة المشروعات المقدمة خلال الدورة الثانية من المبادرة، ما يعكس أثرها في تغيير نمط تفكير المواطن المصري ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، إضافة إلى خلق قاعدة البيانات وخريطة للمشروعات الخضراء الذكية ما يسهم في إيجاد فرص للاستثمار والتموي .

وأكد ممثلو منظمة العمل الدولية حرصهم على دعم المبادرة ودعم تطوير وتمويل المشروعات الفائزة.