عاجل.. تنبيه مهم للمتقدمين بطلبات تصالح على مخالفات البناء

أكدت محافظة القاهرة أن على أي مواطن تقدم بطلب تصالح وفق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2017 وحصل على نموذج 3 فقط، ضرورة التقدم بطلب الحصول على شهادة البيانات للتصالح على القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023؛ وذلك لضمان سرعة إنجاز طلبات التصالح والبت فيها بالقبول أو الرفض.

تلقي طلبات التصالح

وأشارت المراكز التكنولوجية بمحافظة القاهرة إلى استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق 3 طرق منها الذهاب إلى المركز التكنولوجي المختص، وأيضا التقديم من خلال بوابة خدمات المحليات، أو من خلال تطبيق تصالح على البلاي ستور للتيسير على المواطنين في إجراءات التصالح إذ يمكن للمواطن التقديم للتصالح من المنزل.

أول إجراء في التصالح

وأوضحت أن شهادة البيانات تعد أول إجراء في التصالح وبعد الانتهاء منها يجرى التقدم بطلب التصالح مع المستندات المطلوبة، وشهادة البيانات تستهدف معرفة جهة الولاية ورأيها في مسألة التصالح في مخالفات البناء، كما تتضمن الشهادة معلومات عن المخالفة محل التصالح وعنوانها والجهات المحيطة بها والمساحة ونوع النشاط، ورسم فوتوغرافي، بالإضافة إلى رسم كروكي بشأن المخالفة.