نائب محافظ القاهرة تتابع تطبيق قانون التصالح: هدفنا راحة المواطن

أجرت جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من المراكز التكنولوجية في أحياء المعادي والبساتين، ضمن حرصها على تسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاع العقارات.

تسريع معدلات الأداء في ملف التصالح

وخلال الجولة، أكّدت نائب محافظ القاهرة تقديم جميع أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء في ملف التصالح، وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتقديم كل أوجه الدعم لهم من أجل راحتهم، وإبراز أهمية القانون الجديد وعرض مميزاته التي تصب في صالح الجميع.

الرد المباشر على استفسارات المواطنين

وشددت نائب محافظ القاهرة على أهمية تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل المعوقات، والرد المباشر على استفسارات المواطنين، وتوفير أماكن لانتظار المواطنين لراحتهم ولمنع التكدس، وتجهيز المراكز التكنولوجية بأحدث الأجهزة لتسهيل إنجاز المعاملات.

ولفتت إلى متابعتها الشخصية لهذا الملف الهام، مؤكدة على ضرورة توفير كل سبل الراحة للمواطنين لضمان حصولهم على حقوقهم وفقًا للقانون، مشيدة بجهود موظفي المراكز التكنولوجية، ودعتهم إلى مواصلة العمل بجد واجتهاد لخدمة المواطنين.

وتأتي هذه الجولة في إطار جهود محافظة القاهرة لتطبيق القانون الجديد للتصالح على مخالفات البناء، والذي يهدف إلى تقنين أوضاع العقارات المخالفة وتحقيق المصلحة العامة.