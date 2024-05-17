دورة تدريبية مكثفة لجميع أعضاء فرق الفيروسات الكبدية بـ«صحة كفر الشيخ»

نظمت إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، دورة تدريبية مكثفة، استمرت ليومين، لجميع أعضاء فرق الفيروسات الكبدية بالإدارات والمستشفيات على برامج الوخز، وأعمال الفيروسات الكبدية، وذلك بمشاركة ورعاية مكتب منظمة الصحه العالمية في مصر WHO، وذلك من منطلق اهتمام الدولة بتطبيق خطة مكافحة الفيروسات الكبدية، والمساهمة في الوقايه منها.

شرح طرق مكافحة الفيروسات الكبدية

وخلال الدورة، تولت الدكتورة ضمياء زايد، مدير إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية، عرض وشرح طرق مكافحة الفيروسات الكبدية بدايةً من مقدمة تعريفية عن الفيروسات الكبدية، وطرق انتقالها، والخطة التطعيمية لفيروس الالتهاب الكبدي الفيروسي «B»، والفئات المستهدفة بالتطعيم، وحماية الفرق الطبية من التعرض المهني للوخز، انتهاءً بتقديم برنامج تدريب للمدربين لزيادة نشر الوعي على جميع الأصعدة.

وفي ضوء الاهتمام بتطعيم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس «B»، انتقل فريق من إدارة الفيروسات الكبدية بالمديرية ومعه فريق تطعيم من المركز الطبي بكفر الشيخ إلى مدرسة التمريض بنين وبنات لتطعيم الطلاب بالصف الأول والثاني «تمريض».

القضاء على انتشار الفيروسات المنقولة عن طريق الدم

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إلى أنّ الدورة تأتي في إطار استكمال خطة تدريب الإدارة العامة لمكافحة الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة والسكان للعاملين بالمديريات، لتحقيق استراتيجية الدولة المصرية لعام 2030 في القضاء على انتشار الفيروسات المنقولة عن طريق الدم.