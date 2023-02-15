توزيع منهج مادة التاريخ للصفين الأول والثاني الثانوي التيرم الثاني 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج التاريخ للصفين الأول والثاني الثانوي، الفصل الدراسي الثاني 2023، للعام الدراسي الحالي، والذي بدأ أول الأسبوع الحالي 11 فبراير وفقاً للخريطة الزمنية المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

توزيع منهج التاريخ للصف الأول الثانوي 2023

منهج شهر فبراير 2023

- الوحدة الثالثة: حضارة بلاد العراق القديم وحضارة فينيقيا.

- الدرس الأول: حضارة بلاد العراق القديم.

منهج شهر مارس 2023

- تابع الوحدة الثالثة: حضارة بلاد العراق القديم وحضارة فينيقيا.

- الدرس الثاني حضارة فينيقيا.

- الوحدة الرابعة: حضارة اليونان وحضارة الرومان.

- الدرس الأول: الحضارة اليونانية (الإغريقية).

منهج شهر إبريل 2023

- تابع الوحدة الرابعة: حضارة اليونان وحضارة الرومان

- الدرس الثاني: مصر تحت حكم البطالمة.

- الدرس الثالث: الحضارة الرومانية.

منهج شهر مايو 2023

الدرس الرابع: مصر تحت حكم الرومان

- مراجعة عامة وامتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني

توزيع منهج التاريخ للصف الثاني الثانوي 2023

الوحدة الثالثة: مصر والدول المستقلة

الدرس الأول: مصر من الفتح الإسلامي حتى قيام الدول المستقلة.

منهج شهر مارس 2023

- تابع الوحدة الثالثة: مصر والدول المستقلة

- الدرس الثاني: مصر في عصري الطولونيين والإخشيديين.

- الدرس الثالث: مصر في عصر الفاطميين

- الدرس الرابع: مصر في عصري الأيوبيين والمماليك

منهج شهر إبريل 2023

الوحدة الرابعة الحضارة الإسلامية وإسهاماتها.

الدرس الأول: النظام السياسي والإداري.

الدرس الثاني: النظام المالي.

الدرس الثالث: الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

منهج شهر مايو 2023

- الدرس الرابع: الحياة العلمية وفنون العمارة.

- مراجعة عامة وامتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني.