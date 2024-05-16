أهم أسئلة التاريخ المتوقعة لطلاب الصف الثالث الثانوي 2024.. «هتقفل الامتحان»

يستعد طلاب الثانوية العامة لماراثون الامتحانات، ويريدون معرفة أهم الأسئلة المتوقعة في مادة التاريخ، كونها مادة تحتوي على الكثير من التواريخ التي قد تكون إشكالية كبيرة للكثير من الطلاب، وليكون الطالب على استعداد تام للحصول على الدرجة النهائية، لابد أن يعرف أهم أسئلة التاريخ للصف الثالث الثانوي 2024.

أهم الأسئلة المتوقعة في مادة التاريخ

أسئلة التاريخ للصف الثالث الثانوي 2024، قدمها أيمن نيازي أستاذ التاريخ، بأهم الأسئلة المتوقعة في هذا العام، ويمكن تناولها في التقرير التالي، حتى يتمكن للطالب الاطلاع عليها، والعمل على إجابتها ليضمن الحصول على الدرجة النهائية في تلك المادة ضمن امتحانات الثانوية العامة:

ما نتائج مشروع تقسيم فلسطين عام 1937؟

بم تفسر عقد مؤتمر المائدة المستديرة؟

وضح سياسة إنجلترا في فلسطين كما وردت في الكتاب الأبيض.

ما الدروس المستفادة من هزيمة حرب فلسطين؟

أيد بالأدلة استخدام المنظمات الصهيونية أجهزتها الإرهابية المصرية في الضغط على إنجلترا 1946، ويأتي بصيغة أخرى وهي ما هو تشكيل اللجنة الإنجليزية الأمريكية في نوفمبر 1946؟

من قاد الثورة الفرنسية عام 1789؟

أهم الأسئلة المتوقعة للتاريخ للصف الثالث الثانوي

وأضاف «نيازي» خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه يجب التركيز على أسئلة مادة التاريخ للصف الثالث الثانوي، إذ أنها تكررت في السنوات الماضية كثيرًا:

بم تفسر العدوان الثلاثي على مصر 1956؟

بم تفسر العدوان الإسرائيلي على البلاد العربية يونية 1967؟

ما هي نتائج الثورة الفرنسية؟

بم تفسر قيام حرب أكتوبر 1973؟

ما نتائج العدوان الإسرائيلي يونية 1967؟

ما الذي أثبتته معركة وادي المخازن؟

روشتة لحل مادة التاريخ للثانوية العامة بسهولة

وأوضح أن امتحان التاريخ امتحان يتضمن التالي:

46 سؤالًا.

منها سؤالين مقاليين.

44 سؤال اختيار من متعدد.

الإجابة عن الأسئلة المقالية فى ورقة الإجابة المخصصة لذلك.

الإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد فى البابل شيت

لحل الامتحان جيدًا يجب اتباع الخطوات التالية: