مراجعة اللغة العربية لطلاب ثانوي.. أسئلة لن يخرج عنها الامتحان (صور)

يستعد طلاب الثانوية العامة لبداية ماراثون الامتحانات عبر الاطلاع على مزيد من المراجعات والأسئلة المتوقعة في مختلف المواد، ليكون الطالب على استعداد تام لتحصيل مختلف المواد، والحصول على الدرجة النهائية، لهذا قدم أحمد فؤاد مدرس اللغة العربية خلال حديثه لـ«الوطن» مراجعة شاملة للمادة والأسئلة المتوقعة في هذا العام 2024 ويمكن تناولها في التقرير التالي..

أهم الأسئلة المتوقعة في امتحان اللغة العربية 2024

مجموعة من الأسئلة المتوقعة في امتحان اللغة العربية 2024، ترتكز بشكل أساسي على واحد من أهم الدروس وهو المبتدأ والخبر، إلى جانب الأفعال الناسخة وغيرها، والتي يمكن للطالب الاطلاع عليها والعمل على إجابتها ليضمن الحصول على الدرجة النهائية في تلك المادة ضمن امتحانات الثانوية العامة ويمكن إيضاحها فيما يلي:

المبتدأ والخير والنواسخ

أولاً الشعبة العلمية دور أول «2021/2020»

13- قال الشاعر : ابتدر مسعاك واعلم أن من بادر الصيد مع الفجر قنص

بين مما يلي خبر الحرف الناسخ ونوعه:

أ- بكر الصيد: جملة فعلية.

ب- مع الفجر: شبه جملة .

ج- قنص: مفرد

39- الطبيبان كلاهما أو همة في الأزمات.

بين التغيير الصحيح بعد إدخال (أن) على الجملة:

أ- الطبيبين كليهما.

ب- الطيبين كلاهما.

الشعبية الأدبية دور أول (2021/2020)

46- ليس ذو المروءة بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذي.. بين الصياغة الصحيحة عند إدخال (لا ) النافية للجنس بدلا من (ليس):

- لا ذا المروءة طعان.

- لا ذا مروءة

لعل أبناءنا باتون مستقبلهم.

بين الصياغة الصحيحة عند وضع (بدأ) مكان (لعل):

أ- بدا أبناؤنا بيتون

ب- بدأ أبنائنا أن يباتوا

ج- بدأ أبناءنا بيتوا

د- بدأ أبناونا باتين.

اعراب كلمة حسنة :

ا- مضاف إليه

ب- مجرور

ج- اسم ما فتى مرفوع

د- خير ما فتئ منصوب

(دور تان 2021/2020)

15- قال الشاعر: ما كان يوما ولا يومين موعدنا بل كان عمرا وعشناه إلى الأبد ج ظرف

إن كان لكل عالم علوة وربما هقوات، فما فنيه لكل عالم حسنة بل حسنات

اعراب كلمة (حسنة) :

أ- مضاف إليه مجرور

ب- مبتدا مؤخر مرفوع

ج : تمييز

24- لعل من أبهى المعاني الإنسانية أن تجد الوحدة الوطنية للتنظم نسيج الأمة المصرية

بين في العبارة السابقة

- اسم الناسخ (لعل)، ونوعه: ج و أن تجد مصدر مؤول

ا- المعاني الإنسانية

ب- الوحدة الوطنية.

الدور الأول 2022/2021)

إن أخالك أخوك الذي تجده في الغرب الجسام

إعراب كلمة (أخوك):

ا- نعت مفرد

ب- بدل مطابق

ج- توكيد لفظي

الشيخ والطمع قابضون على سراب بر الصياغة الصحيحة عند إدخال (طالما) على الجملة السابقة:

ا- قابضين

ب- قابضون .

ج- ذوي قابضين .

د- شاغلين.

- ليس ذو الهمة راضيا بمنازل المتكاسلين

بين الصيغة الصحيحة عند وضع (لا النافية للجنس) العاملة مكان اليس:

ا- لا ذي همة

ب لا في الهمة راضيا راض

- إن الطامعين باللون وسعهم لتحقيق مبتغاهم

ميز التركيب الصحيح للمقولة السابقة عند وضع (حرى) مكان ( أن )

ا- حرى الطامحين يبذلون

ب- حرى الطامعون أن يبذلوا

ج- حرى الطامعين أن يبذلون

د- حرى الطامحون يبذلون

دور أول 2023 وثلاثة أسئلة

من سلبيات الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وقوع من يفتنون بها فريسة الإهدار الوقت.

ميز إعراب كلمة ووقوع الواردة في المقولة السابقة.

ا- مضاف إليه

ب- بدل

ج - مبتدأ مؤخر

وجاءت إجاباتها الأسئلة السابقة على النحو التالي:

دور أول سؤال رقم 43 : د

الشعبة الأدبية دور أول سؤال رقم 39: ب

سؤال رقم 46: د

سؤال رقم 48: أ

سؤال رقم 52: ج

دور ثاني 2020

سؤال رقم 15: ب

سؤال رقم 24: ج

⁩دور أول 2021/2022

سؤال رقم 40 : د

سؤال رقم 50: د

دور أول 2023

سؤال رقم 42: د

سؤال رقم 43:ب

سؤال رقم 50 :ج

دور ثاني 2022

سؤال رقم 42:د

سؤال رقم 43 : ج

النموذج الاسترشادي 2023

السؤال رقم 46: أ

السؤال رقم 55 : د

دور ثاني 2023

السؤال رقم 37: جالسؤال رقم 40: أالسؤال رقم 45: ج

ملخص درس لا النافية في نقاط بسيطة

يمكن الاطلاع على تلك الأسئلة والتلخيص، والتي تساعدك بشكل كبير في تلخيص المادة قبل ليلة الامتحان وبداية ماراثون الثانوية العامة.