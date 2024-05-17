اقرأ في عدد الوطن غدا: إعلان البحرين.. قرارات لدعم العرب وردع إسرائيل

تقرأ في عدد «الوطن» غدا السبت، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- إعلان البحرين.. قرارات لدعم العرب.. وردع إسرائيل

- الاحتلال يواصل حرب الإبادة ضد أهالى قطاع غزة

- خبراء: قمة المنامة أظهرت «الدبلوماسية الخشنة» فى مواجهة ممارسات «تل أبيب» وحثت العالم على الاعتراف بدولة فلسطين.. وكلمة «السيسى» كانت قوية وتاريخية

- «هريدى»: مصر لم تدّخر جهداً فى وقف العدوان على غزة و«صافى»: نأمل تفعيل قرارات القمة على أرض الواقع

- وثيقة إسرائيلية تكشف عجز «تل أبيب» عن فرض حكم عسكرى فى «غزة» لأن المقترح مكلف جداً مالياً وعسكرياً

- رئيس الوزراء: التعاون بين الحكومة والبنك المركزى أسهم فى توفير النقد الأجنبى

- «مدبولى»: الفترة الماضية شهدت المزيد من الإفراجات الجمركية عن السلع والبضائع لضبط الأسعار

- «السياحة» تُراجع برامج الحج البرى استعداداً لبدء الرحلات نهاية مايو

- «سامى»: الضوابط تتضمن ضرورة الالتزام التام بتوفير تجربة آمنة وميسرة لجميع الحجاج

- «التنمية المحلية»: «التصالح» لا يشمل الإحلال أو التعلية خارج الحيز العمرانى

- اختيار 20 جامعة مصرية ضمن قائمة الأفضل عالمياً لعام 2024

- مصر تفوز بتنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027

الصفحة الثانية

- «الإسكان»: انتهاء إجراء القرعة العلنية لحاجزى الوحدات بالمرحلة التكميلية فى 4 مدن جديدة

- «عباس»: تضمنت 1319 وحدة بـ«جنة والإسكان المرحلة الثانية والمتميز ذى الطابع الحديث».. و«الشوربجى»: بالتعاون مع «التعمير والإسكان»

- «الاتصالات»: 40 شركة جذبت 40 مليون دولار استثمارات

- «طلعت»: زيادة موازنة التدريب بالوزارة من 50 مليوناً إلى 1.7 مليار جنيه خلال 5 سنوات

- «آمنة»: 426 مليون جنيه مبيعات «سند الخير»

- «العمل»: تسجيل 950 مركزاً خاصاً على منصة «مهنى 2030»

- الانتهاء من وضع الأدلة الخاصة بالمدربين والمتدربين والإطار العام لكل مهنة

- تعاون بين «الإنتاج الحربى» وأرمينيا فى مجالات تصنيعية عدة

- «صلاح الدين»: نسعى لتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكرى

الصفحة الثالثة

- إعلان البحرين.. قرارات يحتاج إليها العرب

- خبراء: «قمة المنامة» أظهرت الدبلوماسية الخشنة.. وكلمة «السيسى» تاريخية

- «الطراونة»: القمة شددت على تكاتف العرب و«العنانى»: مصر حذرت من تهجير الفلسطينيين

- «فهمى»: الدعوة لعقد مؤتمر دولى لإحياء السلام أمر مهم.. واهتمام سياسى وإعلامى عالمى بنتائج القمة

- مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر لم تدّخر جهداً فى وقف العدوان وإدخال المساعدات

- السفير حسين هريدى: الرئيس السيسى فنّد عناصر استعادة أمن واستقرار المنطقة

- محلل فلسطينى: نأمل تفعيل القرارات.. والأيام المقبلة تشهد تحركاً عربياً ومصرياً لإبرام هدنة

- د. ماهر صافى: مواقف «السيسى» أجهضت مخططات إسرائيل لتهجير سكان «غزة»

- قوات الاحتلال ترتكب 4 مجازر جديدة فى قطاع غزة.. وتواصل عملياتها فى «رفح الفلسطينية»

- وثيقة إسرائيلية تكشف عجز «تل أبيب» عن فرض حكم عسكرى فى غزة.. والمؤسسة الأمنية: المقترح مكلف جداً مالياً وعسكرياً.. و«بن غفير» يطالب «نتنياهو» بإقالة وزير الدفاع.. والرئاسة الفلسطينية ترحب بإجراءات «العدل الدولية»: الانحراف البشع للقانون الدولى يشكل خطراً على الإنسانية ومكانة النظام الدولى

الصفحة الرابعة

- «المليجى»: هدر المياه وانخفاض الحرارة والتغير المناخى أهم معوقات زراعة القمح فى الصحراء

- خبير دولى فى أمراض النبات: تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح يحتاج إلى مضاعفة مساحات الأراضى المنزرعة بمحصول القمح الآن.. وتبسيط عملية زراعته أمر مخل اقتصادياً وفنياً.. ولابد من اختبار جودة المياه ومصدرها

- حملة «كُل من الشارع» تستهدف زراعة 150 ألف شجرة خلال عامين

- مؤسس «شجَّرها»: نستهدف توفير 4500 طن من المصادر الغذائية.. وأهمها الزيتون والمورينجا

- مقال رأي لـ د. يسري الشرقاوي، بعنوان: على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة

- مقال رأي لـ د. محمد عثمان، بعنوان: الإجهاد الحراري في الأبقار الحلابة

الصفحة الخامسة

- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: رحلة عمر مع الزعيم

- مقال رأي لـ محمد مصطفى أبوشامة، بعنوان: ظاهرة «رجب» وانقلاب 79 في تاريخ الزعيم

- مقال رأي لـ ناصر عبدالرحمن، بعنوان: عادل إمام

- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: عندما أغضب عادل إمام الإسرائيليين

الصفحة السادسة

- مقال رأي لـ رفعت رشاد، بعنوان: عادل إمام.. ضحكة من الخليج للمحيط

- مقال رأي لـ الأب يسري دانيال، بعنوان: كل عام وأنت بخير يا عادل

- مقال رأي لـ محمد غالب، بعنوان: الرجل الذي يحبه الجميع

- مقال رأي لـ رحاب لؤي، بعنوان: إليك سر عادل إمام الذي يعرفه الجميع

- مقال رأي لـ أشرف شرف، بعنوان: صديقي عادل إمام

الصفحة السابعة

- مقال رأي لـ عصام زكريا، بعنوان: وراء كل إمام.. عادل إمام

- مقال رأي لـ مصطفى الكيلاني، بعنوان: عادل إمام: عدو الظلام وحارس الضحكة

- مقال رأي لـ رامي المتولي، بعنوان: عادل.. إمام الكوميديا في الثمانينات وما بعدها

- مقال رأي لـ محمد نبيل، بعنوان: جائزة عادل إمام المفقودة!

الصفحة الثامنة

- أفريقيا يا أهلى

- التحدى الأكبر لحامل اللقب.. الأهلى فى صدام عربى مع الترجى بنهائى أفريقيا.. غيابات بالأحمر

- «كولر» يتسلح بخبرة لاعبيه.. والتوانسة بـ«الأجانب والأرض والجمهور»

- حلم النجمة الأولى.. «موديست وسليم وأبوعلى» يطمحون و«عاشور»: هموِّت نفسى فى المباراتين