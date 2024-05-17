اقرأ في عدد الوطن غدا: إعلان البحرين.. قرارات لدعم العرب وردع إسرائيل
كتب:
محمد عزالدين
07:32 م | الجمعة 17 مايو 2024
عدد «الوطن» غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدا السبت، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- إعلان البحرين.. قرارات لدعم العرب.. وردع إسرائيل
- الاحتلال يواصل حرب الإبادة ضد أهالى قطاع غزة
- خبراء: قمة المنامة أظهرت «الدبلوماسية الخشنة» فى مواجهة ممارسات «تل أبيب» وحثت العالم على الاعتراف بدولة فلسطين.. وكلمة «السيسى» كانت قوية وتاريخية
- «هريدى»: مصر لم تدّخر جهداً فى وقف العدوان على غزة و«صافى»: نأمل تفعيل قرارات القمة على أرض الواقع
- وثيقة إسرائيلية تكشف عجز «تل أبيب» عن فرض حكم عسكرى فى «غزة» لأن المقترح مكلف جداً مالياً وعسكرياً
- رئيس الوزراء: التعاون بين الحكومة والبنك المركزى أسهم فى توفير النقد الأجنبى
- «مدبولى»: الفترة الماضية شهدت المزيد من الإفراجات الجمركية عن السلع والبضائع لضبط الأسعار
- «السياحة» تُراجع برامج الحج البرى استعداداً لبدء الرحلات نهاية مايو
- «سامى»: الضوابط تتضمن ضرورة الالتزام التام بتوفير تجربة آمنة وميسرة لجميع الحجاج
- «التنمية المحلية»: «التصالح» لا يشمل الإحلال أو التعلية خارج الحيز العمرانى
- اختيار 20 جامعة مصرية ضمن قائمة الأفضل عالمياً لعام 2024
- مصر تفوز بتنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027
الصفحة الثانية
- «الإسكان»: انتهاء إجراء القرعة العلنية لحاجزى الوحدات بالمرحلة التكميلية فى 4 مدن جديدة
- «عباس»: تضمنت 1319 وحدة بـ«جنة والإسكان المرحلة الثانية والمتميز ذى الطابع الحديث».. و«الشوربجى»: بالتعاون مع «التعمير والإسكان»
- «الاتصالات»: 40 شركة جذبت 40 مليون دولار استثمارات
- «طلعت»: زيادة موازنة التدريب بالوزارة من 50 مليوناً إلى 1.7 مليار جنيه خلال 5 سنوات
- «آمنة»: 426 مليون جنيه مبيعات «سند الخير»
- «العمل»: تسجيل 950 مركزاً خاصاً على منصة «مهنى 2030»
- الانتهاء من وضع الأدلة الخاصة بالمدربين والمتدربين والإطار العام لكل مهنة
- تعاون بين «الإنتاج الحربى» وأرمينيا فى مجالات تصنيعية عدة
- «صلاح الدين»: نسعى لتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكرى
الصفحة الثالثة
- إعلان البحرين.. قرارات يحتاج إليها العرب
- خبراء: «قمة المنامة» أظهرت الدبلوماسية الخشنة.. وكلمة «السيسى» تاريخية
- «الطراونة»: القمة شددت على تكاتف العرب و«العنانى»: مصر حذرت من تهجير الفلسطينيين
- «فهمى»: الدعوة لعقد مؤتمر دولى لإحياء السلام أمر مهم.. واهتمام سياسى وإعلامى عالمى بنتائج القمة
- مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر لم تدّخر جهداً فى وقف العدوان وإدخال المساعدات
- السفير حسين هريدى: الرئيس السيسى فنّد عناصر استعادة أمن واستقرار المنطقة
- محلل فلسطينى: نأمل تفعيل القرارات.. والأيام المقبلة تشهد تحركاً عربياً ومصرياً لإبرام هدنة
- د. ماهر صافى: مواقف «السيسى» أجهضت مخططات إسرائيل لتهجير سكان «غزة»
- قوات الاحتلال ترتكب 4 مجازر جديدة فى قطاع غزة.. وتواصل عملياتها فى «رفح الفلسطينية»
- وثيقة إسرائيلية تكشف عجز «تل أبيب» عن فرض حكم عسكرى فى غزة.. والمؤسسة الأمنية: المقترح مكلف جداً مالياً وعسكرياً.. و«بن غفير» يطالب «نتنياهو» بإقالة وزير الدفاع.. والرئاسة الفلسطينية ترحب بإجراءات «العدل الدولية»: الانحراف البشع للقانون الدولى يشكل خطراً على الإنسانية ومكانة النظام الدولى
الصفحة الرابعة
- «المليجى»: هدر المياه وانخفاض الحرارة والتغير المناخى أهم معوقات زراعة القمح فى الصحراء
- خبير دولى فى أمراض النبات: تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح يحتاج إلى مضاعفة مساحات الأراضى المنزرعة بمحصول القمح الآن.. وتبسيط عملية زراعته أمر مخل اقتصادياً وفنياً.. ولابد من اختبار جودة المياه ومصدرها
- حملة «كُل من الشارع» تستهدف زراعة 150 ألف شجرة خلال عامين
- مؤسس «شجَّرها»: نستهدف توفير 4500 طن من المصادر الغذائية.. وأهمها الزيتون والمورينجا
- مقال رأي لـ د. يسري الشرقاوي، بعنوان: على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة
- مقال رأي لـ د. محمد عثمان، بعنوان: الإجهاد الحراري في الأبقار الحلابة
الصفحة الخامسة
- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: رحلة عمر مع الزعيم
- مقال رأي لـ محمد مصطفى أبوشامة، بعنوان: ظاهرة «رجب» وانقلاب 79 في تاريخ الزعيم
- مقال رأي لـ ناصر عبدالرحمن، بعنوان: عادل إمام
- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: عندما أغضب عادل إمام الإسرائيليين
الصفحة السادسة
- مقال رأي لـ رفعت رشاد، بعنوان: عادل إمام.. ضحكة من الخليج للمحيط
- مقال رأي لـ الأب يسري دانيال، بعنوان: كل عام وأنت بخير يا عادل
- مقال رأي لـ محمد غالب، بعنوان: الرجل الذي يحبه الجميع
- مقال رأي لـ رحاب لؤي، بعنوان: إليك سر عادل إمام الذي يعرفه الجميع
- مقال رأي لـ أشرف شرف، بعنوان: صديقي عادل إمام
الصفحة السابعة
- مقال رأي لـ عصام زكريا، بعنوان: وراء كل إمام.. عادل إمام
- مقال رأي لـ مصطفى الكيلاني، بعنوان: عادل إمام: عدو الظلام وحارس الضحكة
- مقال رأي لـ رامي المتولي، بعنوان: عادل.. إمام الكوميديا في الثمانينات وما بعدها
- مقال رأي لـ محمد نبيل، بعنوان: جائزة عادل إمام المفقودة!
الصفحة الثامنة
- أفريقيا يا أهلى
- التحدى الأكبر لحامل اللقب.. الأهلى فى صدام عربى مع الترجى بنهائى أفريقيا.. غيابات بالأحمر
- «كولر» يتسلح بخبرة لاعبيه.. والتوانسة بـ«الأجانب والأرض والجمهور»
- حلم النجمة الأولى.. «موديست وسليم وأبوعلى» يطمحون و«عاشور»: هموِّت نفسى فى المباراتين