إلهام شاهين لـ«الوطن»: عادل إمام من رموز مصر وصاحب فضل عليّ

وجهت الفنانة إلهام شاهين التهنئة للزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ 84، مؤكدة أن الأخير صاحب فضل كبير عليها في مشوارها، لأنّه كان السبب في تحولها لنجمة سينمائية، بحسب قولها.

وقالت إلهام، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ بداية وقوفها أمام الكاميرا كانت أمامه في فيلم «أمهات في المنفى»، وأول بطولة لها كانت معه في فيلم «الهلفوت»، مضيفة: «لا أنكر فضله عليّ في أنني أصبحت نجمة سينمائية، وأقول دوماً بأن عادل إمام هو نجم النجوم، لأنه قيمة فنية كبيرة وصاحب معزة خاصة في قلبي، ويكفي أننا حينما نسافر لأي دولة عربية، نجد أهل هذه البلاد يقولون لنا (سلموا على عادل إمام)».

إلهام شاهين: عادل أمام من أهم رموز مصر الفنية

ووصفت إلهام شاهين الزعيم عادل إمام، بواحد من أهم رموز مصر الفنية، لأنّه بخلاف موهبته التي يعرفها الجميع عن ظهر قلب، فهو إنسان صاحب قلب كبير ويفرض أجواء جميلة داخل الكواليس دوماً.