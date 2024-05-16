«الإسكان»: توصيل المرافق والبنية التحتية لمشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جرى الانتهاء من توصيل شبكات المرافق والبنية التحتية لقطع أراضى «بيت الوطن»، المطروحة مؤخرًا للحجز أمام المصريين بالخارج، لتملك وحدة سكنية بأرض الوطن.

الإنتهاء من المرافق والبنية التحتية

وأوضحت وزارة الإسكان، أن ىمشروع توصيل المرافق والبنية التحتية يخدم مايزيد عن ألف قطعة أرض سكنية، مضيفة أنه تم توصيل شبكات مياة بمسافات 37 كيلو متر، إضافة إلى شبكة ري حديثة بطول 18 كيلو متر، فيما تم توصيل شبكة صرف صحي بطول 50 كيلومتر.

محطة للصرف الصحي

وأعلنت الوزارة ، في وقتٍ سابق اليوم، أنه جرى التشغيل التجريبي لمحطة الصرف الصحي لإمتداد النرجس، وتقوم هذه المحطة بتجميع مياه الصرف الصحي لقطع أراضى «بيت الوطن» للمصريين بالخارج بمنطقة امتداد النرجس، وتحويلها إلى محطة صرف جنوب المستثمرين عن طريق خط الطرد الملحق بها.

توصيل التيار الكهربائي

وأكد رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه جرى إطلاق التيار الكهربائي بحلقة جهد متوسط بمنطقة امتداد النرجس بمشروع «بيت الوطن» بالتجمع الثالث، إذ يجرى العمل على قدم وساق لتجهيز شبكة الجهد المنخفض تمهيدا للبدء في إجراءات أعمال المطابقات اللازمة للتعاقد، و تركيب عدادات الكهرباء.