اقرأ في عدد الوطن غدا: «قمة المواجهة».. لا للإرهاب الإسرائيلي
كتب:
أحمد العانوسي
08:14 م | الخميس 16 مايو 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدا الجمعة، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «قمة المواجهة».. لا للإرهاب الإسرائيلى
- جنوب أفريقيا تطالب «العدل الدولية» بأن تأمر إسرائيل بالانسحاب من مدينة رفح الفلسطينية
- «لجنة المساعدات»: وصول 5 آلاف خيمة تستوعب 80 ألف فلسطينى على 4 طائرات
- جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة ويقتل 15 ألف طفل حتى الآن.. واستشهاد صحفى وأسرته شمال القطاع
- «التموين»: استمرار الجسر الجوى لإغاثة أهالى «غزة»
- رئيس الوزراء يُوجه بسرعة إنهاء منظومة النقل الذكى تمهيداً لبدء تشغيلها
- «مدبولى»: تحقيق السلامة على الطرق يُسهم فى تقليل الحوادث
- انخفاض أسعار الخضار والفاكهة 45% وكيلو «اللحوم البلدية» 50 جنيهاً
الصفحة الثانية
- «الزراعة»: اعتماد 139 مليون جنيه لـ95 مستفيداً بمشروع «البتلو»
- لجان «النواب» تواصل مناقشة مشروع الموازنة العامة
- مصر و4 دول تختتم التدريب البحرى «الموج الأحمر- 7» بالسعودية
- «تنظيم الاتصالات»: تغطية مشروعات «حياة كريمة».. و«الزراعة» توافق على «تنمية البحيرات»
- تشغيل الكهرباء والصرف بأراضى «بيت الوطن» بالقاهرة الجديدة
- القوات البحرية المصرية والبريطانية تنفذان التدريب «مدافع الإسكندرية»
- «المالية»: الدولة تتبنى مساراً متكاملاً لتحفيز القطاع الخاص على الإنتاج
- «معيط»: ملتزمون بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية
- «الرقابة الصحية»: حل 100% من شكاوى منتفعى «التأمين الشامل» بأبريل
- «السبكى»: تيسير إجراءات حصول المنتفعين على الخدمات والرعاية الصحية اللازمة.. و«دنقل»: عالجنا أكثر من 500 شكوى
الصفحة الثالثة
- «إعلان البحرين» دعا لوقف العدوان على غزة وإنهاء أزمات سوريا واليمن والسودان وليبيا
- «قمة المواجهة».. لا للإرهاب الإسرائيلى
- «السيسى»: مصر ستظل على موقفها الثابت برفض تصفية القضية الفلسطينية.. وعلى العالم الاختيار بين مسار السلام أو الفوضى
- الأجيال المقبلة فى فلسطين تستحق أن تعيش بمنطقة يتحقق فيها العدل والسلام.. ولا نجد الإرادة السياسية الدولية الحقيقية الراغبة فى إنهاء الاحتلال
- «السيسى» يعقد لقاءات مع عدد من القادة العرب على هامش «القمة»
الصفحة الرابعة
- البحرين: ندعو لمؤتمر دولى للسلام بالشرق الأوسط
- «بن عيسى»: قيام الدولة الفلسطينية المستقلة سيأتى بالخير على الجوار العربى بأكمله ليتجاوز أزماته وتتلاقى الأيادى من أجل البناء
- السعودية: مواصلة العمل المشترك لمواجهة العدوان الإسرائيلى الغاشم
- ولي العهد يدعو إلى وقف أى أنشطة تؤثر على الملاحة وضمان أمن البحر الأحمر
- العراق: نتضامن مع الشعب الشقيق فى مواجهة الاعتداءات الوحشية
- «رشيد»: ندعم وقف النزاع داخل سوريا والسودان وتجاوز التحديات فى ليبيا
- لبنان: نطالب بالضغط على حكومة «تل أبيب» للانسحاب من أرضنا
- الكويت: نرفض التهجير.. وإجراءات الاحتلال انتهاك للقانون الدولى
- «الصباح»: لن تنعم منطقة الشرق الأوسط بالأمن دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم
- «الجامعة العربية»: لن ننسى العنف الإسرائيلى تجاه نساء وأطفال غزة
الصفحة الخامسة
- فلسطين: أكثر من 120 ألف شهيد ومصاب فى «غزة» فإلى متى سيستمر كل هذا الإرهاب الإسرائيلى؟
- الأردن: ما يتعرض له «القطاع» لن يمنح المنطقة الاستقرار
- موريتانيا: مضاعفة الجهود لإنهاء الحرب الهمجية الظالمة
- «ولد الغزوانى»: مخطئ مَن يعتقد أنه بالتمادى فى التدمير يمكن أن يُحرز لنفسه أمناً على حساب الآخرين
- جيبوتى: يجب اتخاذ موقف عربى حازم إزاء حرب الإبادة الجماعية
- «جيلة»: وقف التهجير وضمان وصول المساعدات
- «التعاون الإسلامى»: نحتاج قرارات قوية لحماية الفلسطينيين
- «طه»: نسعى لعقد مؤتمر دولى يهدف إلى تدارس ما يجرى فى الأراضى العربية المحتلة
- «الأمم المتحدة»: الهجوم على رفح الفلسطينية غير مقبول نهائياً.. ولا بد من حلول سريعة
- «المفوضية الأفريقية»: كل تأخير فى تأييد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة دعم لمواصلة الكارثة
الصفحة السادسة
- أحمد رفعت يكتب: قمة على قدر آمال وتطلعات الشعب العربى!
- لينا مظلوم: القمة العربية.. ترقب عربى ودولى
- بلال الدوى: حينما يزأر «الأسد المصرى» فإنهم يُصابون بالرعب
- عماد فؤاد: قرارات لا توصيات
- أمينة خيرى تكتب: على وتر التناسى
الصفحة السابعة
- 48 ساعة طوارئ.. معسكر مغلق للزمالك لمواجهة «بركان».. منافسة ساخنة فى حراسة المرمى.. وتدريبات على ركلات الترجيح
- المهمة سرية.. الأهلى يختتم استعداداته للترجى.. نصائح من «كولر».. وتكليفات خاصة لـ«عبدالمنعم»
- القوة الضاربة.. الترجى يستعيد أسلحته القوية قبل صدامه مع الأحمر فى نهائى دورى أبطال أفريقيا
- «صلاح» يستعد للانضمام لمعسكر الفراعنة.. ورمضان صبحى فى حسابات الجهاز الفنى لتعويض غياب «مرموش» بتصفيات المونديال
الصفحة الثامنة
- «الطير المسافر».. النسور والصقور واللقالق تصل مصر فى هجرتها لأفريقيا
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