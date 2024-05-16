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اقرأ في عدد الوطن غدا: «قمة المواجهة».. لا للإرهاب الإسرائيلي

كتب:

أحمد العانوسي
08:14 م | الخميس 16 مايو 2024
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدًا

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الجمعة، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «قمة المواجهة».. لا للإرهاب الإسرائيلى

- جنوب أفريقيا تطالب «العدل الدولية» بأن تأمر إسرائيل بالانسحاب من مدينة رفح الفلسطينية

- «لجنة المساعدات»: وصول 5 آلاف خيمة تستوعب 80 ألف فلسطينى على 4 طائرات

- جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة ويقتل 15 ألف طفل حتى الآن.. واستشهاد صحفى وأسرته شمال القطاع

- «التموين»: استمرار الجسر الجوى لإغاثة أهالى «غزة»

- رئيس الوزراء يُوجه بسرعة إنهاء منظومة النقل الذكى تمهيداً لبدء تشغيلها

- «مدبولى»: تحقيق السلامة على الطرق يُسهم فى تقليل الحوادث

- انخفاض أسعار الخضار والفاكهة 45% وكيلو «اللحوم البلدية» 50 جنيهاً

الصفحة الثانية

- «الزراعة»: اعتماد 139 مليون جنيه لـ95 مستفيداً بمشروع «البتلو»

- لجان «النواب» تواصل مناقشة مشروع الموازنة العامة

- مصر و4 دول تختتم التدريب البحرى «الموج الأحمر- 7» بالسعودية

- «تنظيم الاتصالات»: تغطية مشروعات «حياة كريمة».. و«الزراعة» توافق على «تنمية البحيرات»

- تشغيل الكهرباء والصرف بأراضى «بيت الوطن» بالقاهرة الجديدة

- القوات البحرية المصرية والبريطانية تنفذان التدريب «مدافع الإسكندرية»

- «المالية»: الدولة تتبنى مساراً متكاملاً لتحفيز القطاع الخاص على الإنتاج

- «معيط»: ملتزمون بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية

- «الرقابة الصحية»: حل 100% من شكاوى منتفعى «التأمين الشامل» بأبريل

- «السبكى»: تيسير إجراءات حصول المنتفعين على الخدمات والرعاية الصحية اللازمة.. و«دنقل»: عالجنا أكثر من 500 شكوى

الصفحة الثالثة

- «إعلان البحرين» دعا لوقف العدوان على غزة وإنهاء أزمات سوريا واليمن والسودان وليبيا

- «قمة المواجهة».. لا للإرهاب الإسرائيلى

- «السيسى»: مصر ستظل على موقفها الثابت برفض تصفية القضية الفلسطينية.. وعلى العالم الاختيار بين مسار السلام أو الفوضى

- الأجيال المقبلة فى فلسطين تستحق أن تعيش بمنطقة يتحقق فيها العدل والسلام.. ولا نجد الإرادة السياسية الدولية الحقيقية الراغبة فى إنهاء الاحتلال

- «السيسى» يعقد لقاءات مع عدد من القادة العرب على هامش «القمة»

الصفحة الرابعة

- البحرين: ندعو لمؤتمر دولى للسلام بالشرق الأوسط

- «بن عيسى»: قيام الدولة الفلسطينية المستقلة سيأتى بالخير على الجوار العربى بأكمله ليتجاوز أزماته وتتلاقى الأيادى من أجل البناء

- السعودية: مواصلة العمل المشترك لمواجهة العدوان الإسرائيلى الغاشم

- ولي العهد يدعو إلى وقف أى أنشطة تؤثر على الملاحة وضمان أمن البحر الأحمر

- العراق: نتضامن مع الشعب الشقيق فى مواجهة الاعتداءات الوحشية

- «رشيد»: ندعم وقف النزاع داخل سوريا والسودان وتجاوز التحديات فى ليبيا

- لبنان: نطالب بالضغط على حكومة «تل أبيب» للانسحاب من أرضنا

- الكويت: نرفض التهجير.. وإجراءات الاحتلال انتهاك للقانون الدولى

- «الصباح»: لن تنعم منطقة الشرق الأوسط بالأمن دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم

- «الجامعة العربية»: لن ننسى العنف الإسرائيلى تجاه نساء وأطفال غزة

الصفحة الخامسة

- فلسطين: أكثر من 120 ألف شهيد ومصاب فى «غزة» فإلى متى سيستمر كل هذا الإرهاب الإسرائيلى؟

- الأردن: ما يتعرض له «القطاع» لن يمنح المنطقة الاستقرار

- موريتانيا: مضاعفة الجهود لإنهاء الحرب الهمجية الظالمة

- «ولد الغزوانى»: مخطئ مَن يعتقد أنه بالتمادى فى التدمير يمكن أن يُحرز لنفسه أمناً على حساب الآخرين

- جيبوتى: يجب اتخاذ موقف عربى حازم إزاء حرب الإبادة الجماعية

- «جيلة»: وقف التهجير وضمان وصول المساعدات

- «التعاون الإسلامى»: نحتاج قرارات قوية لحماية الفلسطينيين

- «طه»: نسعى لعقد مؤتمر دولى يهدف إلى تدارس ما يجرى فى الأراضى العربية المحتلة

- «الأمم المتحدة»: الهجوم على رفح الفلسطينية غير مقبول نهائياً.. ولا بد من حلول سريعة

- «المفوضية الأفريقية»: كل تأخير فى تأييد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة دعم لمواصلة الكارثة

الصفحة السادسة

- أحمد رفعت يكتب: قمة على قدر آمال وتطلعات الشعب العربى!

- لينا مظلوم: القمة العربية.. ترقب عربى ودولى

- بلال الدوى: حينما يزأر «الأسد المصرى» فإنهم يُصابون بالرعب

- عماد فؤاد: قرارات لا توصيات

- أمينة خيرى تكتب: على وتر التناسى

الصفحة السابعة

- 48 ساعة طوارئ.. معسكر مغلق للزمالك لمواجهة «بركان».. منافسة ساخنة فى حراسة المرمى.. وتدريبات على ركلات الترجيح

- المهمة سرية.. الأهلى يختتم استعداداته للترجى.. نصائح من «كولر».. وتكليفات خاصة لـ«عبدالمنعم»

- القوة الضاربة.. الترجى يستعيد أسلحته القوية قبل صدامه مع الأحمر فى نهائى دورى أبطال أفريقيا

- «صلاح» يستعد للانضمام لمعسكر الفراعنة.. ورمضان صبحى فى حسابات الجهاز الفنى لتعويض غياب «مرموش» بتصفيات المونديال

الصفحة الثامنة

- «الطير المسافر».. النسور والصقور واللقالق تصل مصر فى هجرتها لأفريقيا

- مصور بقدم واحدة.. «عبادة» يتحدى السرطان.. ويوثق جمال الإسكندرية بمقاطع فيديو

- هدية للحبايب.. «سهيلة» تخلد الذكريات السعيدة بالورود والكلمات

- لأول مرة.. «فادى» سر سعادة حسن الرداد: «نطق بعض الحروف»

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بقلم أحمد العانوسي