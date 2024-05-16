اقرأ في عدد الوطن غدا: «قمة المواجهة».. لا للإرهاب الإسرائيلي

تقرأ في عدد «الوطن» غدا الجمعة، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «قمة المواجهة».. لا للإرهاب الإسرائيلى

- جنوب أفريقيا تطالب «العدل الدولية» بأن تأمر إسرائيل بالانسحاب من مدينة رفح الفلسطينية

- «لجنة المساعدات»: وصول 5 آلاف خيمة تستوعب 80 ألف فلسطينى على 4 طائرات

- جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة ويقتل 15 ألف طفل حتى الآن.. واستشهاد صحفى وأسرته شمال القطاع

- «التموين»: استمرار الجسر الجوى لإغاثة أهالى «غزة»

- رئيس الوزراء يُوجه بسرعة إنهاء منظومة النقل الذكى تمهيداً لبدء تشغيلها

- «مدبولى»: تحقيق السلامة على الطرق يُسهم فى تقليل الحوادث

- انخفاض أسعار الخضار والفاكهة 45% وكيلو «اللحوم البلدية» 50 جنيهاً

الصفحة الثانية

- «الزراعة»: اعتماد 139 مليون جنيه لـ95 مستفيداً بمشروع «البتلو»

- لجان «النواب» تواصل مناقشة مشروع الموازنة العامة

- مصر و4 دول تختتم التدريب البحرى «الموج الأحمر- 7» بالسعودية

- «تنظيم الاتصالات»: تغطية مشروعات «حياة كريمة».. و«الزراعة» توافق على «تنمية البحيرات»

- تشغيل الكهرباء والصرف بأراضى «بيت الوطن» بالقاهرة الجديدة

- القوات البحرية المصرية والبريطانية تنفذان التدريب «مدافع الإسكندرية»

- «المالية»: الدولة تتبنى مساراً متكاملاً لتحفيز القطاع الخاص على الإنتاج

- «معيط»: ملتزمون بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية

- «الرقابة الصحية»: حل 100% من شكاوى منتفعى «التأمين الشامل» بأبريل

- «السبكى»: تيسير إجراءات حصول المنتفعين على الخدمات والرعاية الصحية اللازمة.. و«دنقل»: عالجنا أكثر من 500 شكوى

الصفحة الثالثة

- «إعلان البحرين» دعا لوقف العدوان على غزة وإنهاء أزمات سوريا واليمن والسودان وليبيا

- «قمة المواجهة».. لا للإرهاب الإسرائيلى

- «السيسى»: مصر ستظل على موقفها الثابت برفض تصفية القضية الفلسطينية.. وعلى العالم الاختيار بين مسار السلام أو الفوضى

- الأجيال المقبلة فى فلسطين تستحق أن تعيش بمنطقة يتحقق فيها العدل والسلام.. ولا نجد الإرادة السياسية الدولية الحقيقية الراغبة فى إنهاء الاحتلال

- «السيسى» يعقد لقاءات مع عدد من القادة العرب على هامش «القمة»

الصفحة الرابعة

- البحرين: ندعو لمؤتمر دولى للسلام بالشرق الأوسط

- «بن عيسى»: قيام الدولة الفلسطينية المستقلة سيأتى بالخير على الجوار العربى بأكمله ليتجاوز أزماته وتتلاقى الأيادى من أجل البناء

- السعودية: مواصلة العمل المشترك لمواجهة العدوان الإسرائيلى الغاشم

- ولي العهد يدعو إلى وقف أى أنشطة تؤثر على الملاحة وضمان أمن البحر الأحمر

- العراق: نتضامن مع الشعب الشقيق فى مواجهة الاعتداءات الوحشية

- «رشيد»: ندعم وقف النزاع داخل سوريا والسودان وتجاوز التحديات فى ليبيا

- لبنان: نطالب بالضغط على حكومة «تل أبيب» للانسحاب من أرضنا

- الكويت: نرفض التهجير.. وإجراءات الاحتلال انتهاك للقانون الدولى

- «الصباح»: لن تنعم منطقة الشرق الأوسط بالأمن دون حصول الفلسطينيين على حقوقهم

- «الجامعة العربية»: لن ننسى العنف الإسرائيلى تجاه نساء وأطفال غزة

الصفحة الخامسة

- فلسطين: أكثر من 120 ألف شهيد ومصاب فى «غزة» فإلى متى سيستمر كل هذا الإرهاب الإسرائيلى؟

- الأردن: ما يتعرض له «القطاع» لن يمنح المنطقة الاستقرار

- موريتانيا: مضاعفة الجهود لإنهاء الحرب الهمجية الظالمة

- «ولد الغزوانى»: مخطئ مَن يعتقد أنه بالتمادى فى التدمير يمكن أن يُحرز لنفسه أمناً على حساب الآخرين

- جيبوتى: يجب اتخاذ موقف عربى حازم إزاء حرب الإبادة الجماعية

- «جيلة»: وقف التهجير وضمان وصول المساعدات

- «التعاون الإسلامى»: نحتاج قرارات قوية لحماية الفلسطينيين

- «طه»: نسعى لعقد مؤتمر دولى يهدف إلى تدارس ما يجرى فى الأراضى العربية المحتلة

- «الأمم المتحدة»: الهجوم على رفح الفلسطينية غير مقبول نهائياً.. ولا بد من حلول سريعة

- «المفوضية الأفريقية»: كل تأخير فى تأييد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة دعم لمواصلة الكارثة

الصفحة السادسة

- أحمد رفعت يكتب: قمة على قدر آمال وتطلعات الشعب العربى!

- لينا مظلوم: القمة العربية.. ترقب عربى ودولى

- بلال الدوى: حينما يزأر «الأسد المصرى» فإنهم يُصابون بالرعب

- عماد فؤاد: قرارات لا توصيات

- أمينة خيرى تكتب: على وتر التناسى

الصفحة السابعة

- 48 ساعة طوارئ.. معسكر مغلق للزمالك لمواجهة «بركان».. منافسة ساخنة فى حراسة المرمى.. وتدريبات على ركلات الترجيح

- المهمة سرية.. الأهلى يختتم استعداداته للترجى.. نصائح من «كولر».. وتكليفات خاصة لـ«عبدالمنعم»

- القوة الضاربة.. الترجى يستعيد أسلحته القوية قبل صدامه مع الأحمر فى نهائى دورى أبطال أفريقيا

- «صلاح» يستعد للانضمام لمعسكر الفراعنة.. ورمضان صبحى فى حسابات الجهاز الفنى لتعويض غياب «مرموش» بتصفيات المونديال

الصفحة الثامنة

- «الطير المسافر».. النسور والصقور واللقالق تصل مصر فى هجرتها لأفريقيا

- مصور بقدم واحدة.. «عبادة» يتحدى السرطان.. ويوثق جمال الإسكندرية بمقاطع فيديو

- هدية للحبايب.. «سهيلة» تخلد الذكريات السعيدة بالورود والكلمات

- لأول مرة.. «فادى» سر سعادة حسن الرداد: «نطق بعض الحروف»

- مطعم «أون لاين».. أحلام «صالح» مُعلقة على «طبق كشرى»