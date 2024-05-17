مهرجان المسرح المصري يعلن شروط مسابقة التأليف المسرحي في دورته الـ17

أعلن مهرجان المسرح المصري في دورته السابعة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، عن شروط التقديم والمشاركة في مسابقة التأليف المسرحي والتي سيطلقها المهرجان بهذه الدورة باسم الكاتب الراحل الدكتور علاء عبد العزيز.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التقديم بالنصوص في مهرجان المسرح المصري اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى الأربعاء 5 يونيو، ولن تلقي إدارة المهرجان أي اعتبار للنصوص التي ترد لها بعد هذا التاريخ، والمسابقة مفتوحة أمام كتاب المسرح المصريين من كل محافظات جمهورية مصر العربية، وجاءت شروط التقديم لمسابقة التأليف المسرحي كالتالي:

شروط التقديم لمسابقة التأليف المسرحي

- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاما، والمسابقة متاحة باللغتين العامية والفصحى، ويشترط أيضا أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يكون قد فاز في هذه المسابقة من قبل، وألا يكون النص المتقدم قد فاز بأية جائزة من أي جهة أو مسابقة بأي مهرجان.

- ألا يكون قد تم تقديم النص على المسرح بشكل احترافي وأن يكون تأليفاً أصيلا غير مأخوذ عن نص آخر او مترجم، وألا يقل عدد صفحات النص المسرحي عن 20 صفحة مقاس (A4) منسوخة على الكمبيوتر، وأن يكون حجم النص (فونت 14)، وألا يكتب المتسابق اسمه على النص المقدم، ولا يحق للمتقدم الاشتراك بأكثر من نص، وتستبعد الأعمال غير الملتزمة بشروط المسابقة، والتقديم سيكون (أون لاين) عبر الموقع الرسمي للمهرجان القومي لمسرح المصري.

تفاصيل الدورة الـ 17 لمهرجان القومي للمسرح المصري

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام، وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.