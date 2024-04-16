تجديد الثقة في الفنان محمد رياض رئيسا للمهرجان القومي للمسرح

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا، بتجديد الثقة في الفنان محمد رياض، لتولي رئاسة المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ17 لعام 2024.

الدورة الجديدة تحمل اسم الفنانة سميحة أيوب

وأعرب الفنان محمد رياض عن سعادته بتجديد الثقة في توليه مسؤولية المهرجان القومي للمسرح لدورة ثانية، مؤكدًا أن الدورة القادمة للمهرجان، والتي تحمل اسم سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، تعد تكريما لمسيرة رائدات المسرح المصري والفنانات المصريات.

وقال «سنعمل بكل طاقتنا لكي تكون دورة استثنائية تليق بقدر ومكانة المسرح المصري العريق»، مشيرًا إلى أن الإعداد للدورة الجديدة بدأ مع انتهاء الدورة السابقة لتنفيذ توصيات لجان التحكيم،والترويج للمهرجان، وتوسيع دائرة المشاركة.

السيرة الذاتية للفنان محمد رياض

وتولى الفنان محمد رياض، رئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ16 عام 2023، وهو من مواليد عام 1970، تخرج من كلية العلوم جامعة القاهرة، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على درجة البكالوريوس، واختير عضوًا باللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح في نسخته الـ15.

وقدم «رياض» أكثر من 150 عملًا فنيًا ما بين الدراما والمسرح والسينما، منها «السلطان الحائر، وقلع الحجر، والحفلة التنكرية، و48 ساعة في إسرائيل، ويوم الكرامة، وحفل زفاف، والإمبراطورة، ولن أعيش في جلباب أبي، والضوء الشارد، وأرابيسك، وقيد عائلي، وأميرة في عابدين، ونصف ربيع الآخر»، وغيرها من الأعمال التي تُمثل علامات بارزة في تاريخ الفن المصري.