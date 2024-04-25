محمد رياض لـ«الوطن»: تعلمت اللغة العربية من الفنان الراحل أشرف عبدالغفور

أعرب الفنان محمد رياض عن حزنه لرحيل الفنان القدير أشرف عبدالغفور، ولكن ما يجعله يشعرن بالصبر على وفاته هو مشواره الفني العظيم الذي تركه لجمهوره وتلامذته، خاصة مع وجود ابنته الفنانة ريهام عبدالغفور وهي خير سلف له، ولديها موهبة فنية كبيرة، إذ تستمر في عطائها الفني.

محمد رياض يوجه رسالة مؤثرة لريهام عبدالغفور

وأضاف محمد رياض في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّه تعلم الكثير من الفنان الراحل أشرف عبدالغفور من بينها الالتزام في العمل والاحترام لفنه ولنفسه، وحب جميع الزملاء، بالإضافة لتعلمه اللغة العربية منه لأنّه كان أستاذًا مميزًا بها، لافتًا إلى أنَّ من كان يعرفه كان يتمتع بحظ كبير لأنه كان إنسانًا مخلصًا للغاية وبشكل فريد لكل من تقرب منه.

ووجه رياض وجه رسالة مؤثرة لدعم ومواساة الفنانة ريهام عبدالغفور، قائلاً : «ربنا يصبرك وأنتي خير خلف لمسيرته الفنية».

وفاة أشرف عبدالغفور

وأثرى الفنان الراحل أشرف عبدالغفور الحياة الفنية في مصر بالكثير من الأعمال المميزة في المسرح والسينما والدراما، والتي لاتزال علامات مضيئة في تاريخ الفن العربي، إذ كان رحيله في حادث سير بمثابة صدمة لمحبيه ولجمهوره، خاصة أنه رحل عن عالمنا بشكل مفاجئ في حادث سير مروع.

وأقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، حفل تكريم لاسم الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، بحضور عائلته وعدد كبير من الفنانين ومحبيه، من بينهم الفنان لطفي لبيب، وأشرف زكي، وأحمد سلامة، وغيرهم من الفنانين.