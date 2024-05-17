في ذكرى ميلاده.. لماذا رفض عادل إمام الحصول على أجره بمسلسل أنتجه العندليب؟

حالة من البهجة والسعادة، أدخلها عادل إمام، على قلوب جماهيره في الوطن العربي، من خلال الأعمال الفنية التي قدمها خلال العقود الماضية، ويحتفل الزعيم اليوم 17 من مايو، بعيد ميلاده الـ 84، وترصد «الوطن» كواليس وأحداث من حياة النجم عادل إمام، ربما لا يعلم بعض محبيه عنها، وأبرزها موقف غريب مع عبدالحليم حافظ.

أرجوك لا تفهمني بسرعة

كان هذا هو اسم المسلسل الإذاعي، الذي اشترك في تقديمه، مع عبد الحليم حافظ، عام 1973، وذكر عادل إمام في حوار سابق له عبر برنامج «البيت بيتك»، أنه كان يتخذ موقف من «العندليب»، بسبب مبالغة الناس في حبه «كنت بفضل أقول انتوا بتحبوه كده ليه، بس أول ما شفته وسلمت عليه وقالي ازيك يا عادل، بقيت فرحان أوي»، لتبدأ بعدها رحلة صداقة قوية بينهما.

لم يحصل على أجره

ذكر عادل إمام في الحوار نفسه، أن مسلسل «أرجوك لا تفهمني بسرعة»، كان من إنتاج عبد الحليم حافظ، وعندما أصبحوا أصدقاء مقربين للغاية رفض أن يحصل على أجره: «اتحرجت ومحبتش أخد منه فلوس، وقلتله كفايا اني بشتغل مع عبد الحليم حافظ، وهو شالهالي وبقينا أصدقاء».

الاحتفال مرتين بعيد ميلاده

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل فرقة ناجي عطا الله وقت عرضه، حل الزعيم ضيفا على برنامج «الحياة اليوم» رفقة أبطال المسلسل، وأثناء سرده للمواقف الطريفة خلال تصوير المسلسل الذي استغرق عامين حينها، ذكر احتفال فريق العمل بعيد ميلاده مرتين أثناء التصوير.