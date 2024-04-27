سعد لمجرد يزور قبر عبد الحليم حافظ وأم كلثوم.. ما القصة؟

استغل الفنان المغربي سعد لمجرد فرصة تواجده بالقاهرة لإحياء حفل فني وتصوير كليب لأغنيته الجديدة، وزار عدد من مقابر المشاهير، كان أولها الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الذي قال سعد عنه إنه تعلم منه جودة الأداء وإتقان مخارج الحروف والخشوع للكلمة الإلهية، مضيفا في بيان له، أنه من المقرئين المقربين إلى قلبه حيث تعود منذ الصغر في منزله بالرباط الاستماع يوميا إلى آيات الذكر الحكيم بتلاوة الشيخ عبد الباسط.

زيارة سعد لمجرد للمقابر

يذكر أن المغاربة من عاداتهم الاستماع إلى المقرئين المصريين، ولا تزال التلاوة القرآنية للشيوخ القدامى تحظى بنصيب استماع كبير.

كما زار سعد لمجرد مقابر أنور وجدي وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم، ويشكل الأخيرين مصدرا حيا ونابضا للراغبين في الاستماع إلى الطرب الحقيقي والأداء الموسيقي الرصين وتكشف الأرقام عن استمرارية أم كلثوم في الوجدان المغربي بشكل لافت ومثير.

وأوضح لمجرد أنه سيحرص على تكرار هذا الأمر حيث يأنس بهذه الأصوات التي يراها مصدر إلهام مستمر.

من ناحية أخرى، شهدت زيارة لمجرد الأخيرة جلسة عشاء جمعته على نيل القاهرة مع الفنان محمد رمضان، وبحضور متنوع تمثل في الوزير الأسبق للاستثمار داليا خورشيد ومحمد آيت اوعلي سفير المغرب بالقاهرة، والموسيقار مجدي الحسيني، وابنه المخرج والفنان حسام الحسيني.

ويعد هذا اللقاء هو الأول بعد خلاف فني بين لمجرد ورمضان استمر سبعة أعوام منذ أغنيتهما «إنساي» التي حققت مشاهدات على اليوتيوب تقترب من المليار، ولم يصدر أي من الطرفين ما يشير إلى تعاون آخر خلال الفترة المقبلة رغم نشر رمضان صورة جلسة العشاء على صفحاته بالسوشيال ميديا.

زيارة سعد لمجرد للقاهرة

وكان سعد لمجرد عاد إلى القاهرة قادما من شرم الشيخ؛ إذ التقى هناك باللواء خالد فودة محافظ شمال سيناء برفقة صديقه رجل الأعمال حسام الشاعر ودار حديث حول مشروع غنائي يروج لمدينة شرم الشيخ ويحيط المغاربة علما بالقرار الوزاري الصادر من وزارة السياحة المصرية بإعفاء السائحين المغاربة من التأشيرة والحصول عليها في المطار.

ولا يزال لمجرد يجري جلسات عمل دائمة مع المخرج حسام الحسيني لتصوير ديو جديد يجمع سعد لمجرد وابن بلده الفنان حاتم عمور.