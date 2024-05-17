التحقيق في مشاجرة سيدة وأفراد أمن إداري لرفض دخولها مستشفى بالسيارة

تباشر الجهات المختصة التحقيق، في مشاجرة بين إحدى السيدات وأفراد الأمن الإداري لمستشفى البنك الأهلي بالقاهرة، لرفض الطرف الأخير دخول السيدة المستشفى بالسيارة.

تفاصيل الواقعة

وأفادت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، بأن بداية الواقعة كانت بتلقى أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بحدوث مشاجرة بين السيدة وأفراد أمن مستشفى البنك الأهلي، ما دفع الأولى إلى الاستعانة بشقيقها للتعدي على أفراد الأمن.

وأوضحت التحريات، أن السيدة صدمت أحد أفراد الأمن الإداري بالسيارة، ما أسفر عن إصابته إصابة خفيفة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وضبط المتهمين، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.