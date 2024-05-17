جابر القرموطي في عيد ميلاد عادل إمام: قائد الضحكة والفكاهة المصرية

تقدم الإعلامي جابر القرموطي، بخالص التهنئة للزعيم عادل إمام، بمناسبة عيده ميلاده الـ84، مشيرا إلى أن البعض كتب عنه بأنه «إمام الفن المصري والضحكة المصرية».

القرموطي: عادل إمام ساعد الكثيرين على التخلص من الاكتئاب

وأكد الإعلامي جابر القرموطي، خلال تقديمه برنامج «مانشيت»، المذاع عبر قناة CBC، أن عادل إمام أحد الذين يقودون الكوميديا في مصر، مشددا على أنه «سعدنا بصورة كبيرة بهذا الرجل الذي جعل الكثيرين يتخلصون من آثار الاكتئاب المترسخة داخل النفس».

وأشار إلى أن «بعض الأطباء النفسيين كانوا يستخدمون فن عادل إمام في علاج المرضى، وهذه البهجة فخر وإضافة لنا بصورة كبيرة، وعادل إمام وضع لنفسه قواعد في التمثيل».

القرموطي: محمد عادل إمام لم يستطع تقليد والده

ولفت جابر القرموطي، إلى أن «محمد عادل إمام يحاول جاهدا أن يقلد والده في بعض الحركات الكوميدية، لكنه لم يتقنها مثله، وأقول بشكل صريح إن كل دولة في العالم تتمنى أن يكون لديها نموذجا مثل عادل إمام».