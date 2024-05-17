8 أسباب وراء ظهور الهالات السوداء أسفل العينين.. نصائح فعالة للتخلص منها

الهالات السوداء التي تظهر أسفل العينين من وقت لآخر تعد من الأمور المرهقة بالنسبة لكثيرين، لا سيما النساء اللواتي تحرصن على جمال ونصاعة بشرتهن باستمرار؛ لذا ولتجاوز هذه المشكلة، نستعرض في التقرير التالي أبرز أسباب ظهور الهالات السوداء أسفل العينين، وكيفية علاجها.

أسباب ظهور الهالات السوداء أسفل العينين

وفقًا لِما أوضحته الدكتورة إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية، أبرز أسباب ظهور الهالات السوداء أسفل العينين تتمثل في التالي:

1- نقص النوم:

قلة النوم من أهم أسباب ظهور الهالات السوداء، حيث يؤدي إلى تراكم السوائل واحتقان الأوعية الدموية تحت العينين، ما يسبب ظهورها بشكل واضح.

2- الإجهاد:

يؤثر الإجهاد بشكل سلبي على صحة البشرة، وتتراكم الجذور الحرة بالخلايا، ما يؤدي إلى نقص حيويتها و ظهور الهالات السوداء.

3- سوء التغذية:

نقص بعض العناصر الغذائية المهمة، مثل الفيتامينات «B» و«C»، والحديد، يمكن أن يساهم في ظهور الهالات السوداء.

4- الجفاف:

قلة شرب الماء تؤدي إلى جفاف البشرة ونقص حيوية الجلد، ما يسبب ظهور الهالات السوداء.

5- التدخين:

يؤثر التدخين بشكل سلبي بدرجة كبيرة على الدورة الدموية، ويؤدي إلى ظهور الهالات السوداء.

6- التقدم في السن:

مع التقدم في السن، تصبح البشرة أرق، وتفقد مرونتها، ما يساهم في ظهور الأوعية الدموية بشكل واضح وبالتالي الهالات السوداء.

7- العوامل الوراثية:

تلعب العوامل الوراثية دورًا مهمًا في تحديد قابلية الشخص لظهور الهالات السوداء، وتعد أكثر ما تكون في هؤلاء الذين يعانون من الأكزيما التاتبية منذ الصغر، ويجعلهم دائمي الحك في العينين، فتتكرر الالتهابات الجلدية في الجفون وتزداد سماكة الجلد واسمراره.

8- بعض الأمراض:

بعض الأمراض، مثل الحساسية، وأمراض المناعة الذاتية، وأمراض الكبد، والكلى، يمكن أن تؤدي إلى ظهور الهالات السوداء، وأيضًا عمق تجويف مقلة العين الحادث في الجمجمة يؤدي إلى ظهور ظل دائم واسمرار حول العين.

كيفية التخلص من الهالات السوداء

يمكن التخلص من الهالات السوداء من خلال اتباع النصائح التالية: