6 علامات تدل على تعاطي سائق «باص المدرسة» للمخدرات.. منها الهالات السوداء

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أن الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان «16023» يستقبل المكالمات والشكاوى من أولياء أمور التلاميذ في مختلف المراحل الدراسية، حول اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس، مؤكدا أنه يتم الكشف على السائقين بالمدارس من خلال الحملات المفاجئة.

إحالة متعاطي المخدرات للنيابة

وأكد الصندوق، وفق بيان صادر عنه، أن من يثبت تعاطيه للمخدرات، يتم فصله من المدرسة، فضلًا عن إخطار وزارة التربية والتعليم بنتائج العينات التوكيدية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وفصل من يثبت تعاطيه للمخدرات، مؤكدا تحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر‪.‬

علامات تعاطي السائقين للمخدرات

وأوضح أن هناك العديد من العلامات التي قد تدل على تعاطي السائق لـ«المخدرات» مناشدا أولياء الأمور بالإبلاغ عن السائق إذا تم ملاحظتها، تتمثل فيما يلي:

- وجود هالات سوداء تحت العين.

- احمرار العين.

- ملاحظة حديث السائق بعصبية أو ببطء مبالغ فيه.

- عدم اهتمام سائق الباص بالنظافة الشخصية.

- عدم اهتمام السائق بمظهره.

- ملاحظة عدم الاتزان.

- سير السائق بسرعة كبيرة أو ببطء شديد، وليس لديه تقدير للمسافات.

وأوضح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه يتم تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين سواء السائقين أو موظفين أو العمال بمختلف المؤسسات والمديريات والهيئات التي تتبع المصالح الحكومية والوزارات في المحافظات المختلفة.

ولفت الصندوق إلى أنه يتم فصل الموظف متعاطي المواد المخدرة، مع التأكيد على أن من يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، يتم توفير كل الخدمات العلاجية مجانا له، وفي سرية من خلال الخط الساخن للصندوق 16023، لافتا إلى أنه يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون أي مساءلة قانونية، حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات.