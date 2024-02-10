بمكون منزلي تخلصي من الهالات السوداء أسفل العين.. «وشك هينور»

الهالات السوداء من أبرز المشكلات المزعجة التي تواجه الإنسان وخاصة الفتيات، إذ تُعطي مظهرا غير لائق للوجه والبشرة، منهم من يلجأ إلى استخدام مستحضرات التجميل لإخفاء ذلك العيب، ومنهم من يتركها، وكثيرون يبحثون عن طريق مناسبة للتخلص منها بشكل نهائي.

طريقة طبيعية للتخلص من الهالات السوداء

تعتبر الطرق والوصفات الطبيعية، هي الوسيلة الأفضل التي يبحث عنها الجميع للتخلص من الهالات السوداء، إلا أنهم يريدون معرفة طرق بمكونات منزلية، ووفق ما نشره موقع «تايمز أوف إنديا»، أبرز الطرق المنزلية التي تساعد على التخلص من الهالات السوداء.

تحتوي الطماطم على العديد من الفوائد الصحية المفيدة للبشرة، كما أنها تعد من عوامل التبييض الطبيعية، وذلك لأنها غنية بمضادات الأكسدة، التي تساعد على تخفيف اللون الأسود حول منطقة العين.

طريقة عمل الوصفة الطبيعية

وتأتي طريقة عمل الوصفة الطبيعية للتخلص من الهالات السوداء، من خلال خلط ملعقة صغيرة من عصير الطماطم مع ملعقة من عصير الليمون، ومن ثم وضعها على منطقة العين، وتركها لمدة 10 دقائق، وأخيرًا شطفها بالماء البارد، وتكرارها على مدار الأسبوع.

هناك العديد من العوامل التي تسبب ظهور الهالات السوداء، والذي يعد من أبرزها التقدم في العمر، بخلاف نقص المعادن والفيتامينات في الجسم، كما يمكن أن الإصابة بالأنيميا تعد سببًا في الظهور أيضًا، وأخيرًا السهر والقلق هو أحد الأسباب الرئيسية في ظهور الهالات السوداء، وفقما أوضحت الدكتورة إيمان سند، استشاري الأمراض الجلدية.