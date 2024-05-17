بالقنابل والقذائف والرصاص.. جيش الاحتلال يقتل جنوده بأخطاء تشعل أزمة في تل أبيب

منذ 23 من أكتوبر الماضي، توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، باستخدام قوات وآلات عسكرية على أحدث مستوى، إلا أنه يتكبد خسائر فادحة ليست بسبب رجال المقاومة الفلسطينية فقط، فخلال الـ24 ساعة الماضية، وقعت عدة حوادث عملياتية في قطاع غزة، ما أدى إلى قتل أفراد من الجيش الإسرائيلي، بسبب أخطاء فنية، ما يدل أ الجنود الإسرائيليين كأنهم يطلقون النار على أقدامهم.

طائرة عسكرية تسقط قنبلة على مستوطنة

وكشفت هيئة البث الإسرائيلي، أن طائرة حربية أسقطت قنبلة تزن نحو نصف طن على إحدي مستوطنات غلاف غزة وهي بلدة ياتيد، دون أن تنفجر، وفق ما نشرت قناة القاهرة الإخبارية.

وكشفت صحف عبرية أن هناك خللًا في جيش الدفاع، ففي صباح اليوم الجمعة قام أحد أفراد سلاح الجو وهو طيار باسقاط قنبلة ضخمة في مستوطنة موشاف ياتيد، وهي إحدي مستوطنات قطاع غزة، وقد انتشرت قوات الأمن في مكان الحادث، في محاولة للسيطرة على الأضرار التي نتجت عن سقوط الطائرة.

فيما لم يتم الإعلان عن وقوع خسائر في الأرواح أو مادية، وما إذا كان سيتم فتح تحقيق حول هذا الخطأ غير المبرر أم لا.

عطل فني تسبب في سقوط مسيرة في هضبة الجولان

خلال اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال عن سقوط مسيرة إسرائيلية من نوع سكاي رايدر في منطقة هضبة الجولان المحتلة بسبب عطل فني.

وبحسب جيش الاحتلال فإن الطائرة المسيرة من نوع سكاي رايدر تعرضت لعطل فني وسقطت في منطقة مجدل شمس في هضبة الجولان، مؤكدًا أنه لا يوجد خوف أمني أو تسرب للمعلومات.

وأعلن أنه يتم التحقيق في تلك الحادثة، خاصة وأنه منذ أقل من أسبوعين أعلن جيش الاحتلال أنه فقد مسيرة من نفس النوع قرب الضفة الغربية.

نيران صديقة

في حادثة أصبحت تتكرر بشكل دوري في قطاع غزة، انفجر مدفع في جنود الاحتلال الذين كانوا يقومون بإطلاق القذائف تجاه مخيم جباليا، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد منهم.

وحاول جيش الاحتلال تبرير تلك الحادثة، موضحًا أن عدد من قواته تعرضت لانفجار ذخيرة في إحدي النقاط العسكرية جنوب مستوطنة سديروت في غلاف غزة.

دبابة إسرائيلية تقصف جنود الاحتلال

وفي مخيم جباليا تشهد قوات الاحتلال معارك ضارية مع رجال المقاومة الفلسطينية، إلا أنه تم الإعلان عن أن دبابة إسرائيلية أطلقت النار على مبنى كان يتحصن فيه مجموعة من جنود الاحتلال في منطقة جباليا.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إن التحقيقات الأولية للجيش كشفت أن عدد من الجنود الإسرائيليين قتلوا بنيران صديقة، بسبب الضغط العملياتي الكبير في منطقة جباليا.

وأعلن جيش الاحتلال صباح اليوم مقتل 5 جنود وإصابة نحو 16 آخرين بينهم ما لا يقل عن 3 في حالات خطيرة، في مبني تحصنت فيه فرقة من جنود الاحتلال بسبب نيران صديقة في مخيم جباليا.