عاجل.. لحظة اغتيال القيادي بحماس شرحبيل السيد في قصف إسرائيلي

أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، لحظة اغتيال شرحبيل السيد القيادي بحماس، في قصف استهدف مركبة قرب الحدود السورية اللبنانية.

كشف أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في بيروت، تفاصيل اغتيال القيادي في حركة حماس شرحبيل السيد، قائلا إن هذا الاغتيال يأتي ضمن سلسلة من الاغتيالات و-تحديدا- ثلاث عمليات اغتيالية متتالية على مدار اليومين الماضيين، لكن هناك تركيز من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على سياسة الاغتيالات.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنه بالأمس جرى استهداف قيادي تابع لحزب الله في بلدة قانا التابعة لقضاء صور في الجنوب اللبناني، واليوم جرى استهداف هذا القيادي في بلدة النجارية التابعة لقضاء صيدًا، علمًا بأن هذا القضاء بعيد نسبيا عن الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأوضح أن العملية التي تمت اليوم بواسطة مسيرة إسرائيلية باستهداف سيارة على بعد يصل إلى 30 كيلومترا من الحدود الجنوبية اللبنانية، في استهداف -لأول مرة- يصل إلى هذه المنطقة.

وأشار إلى أنه -قبل قليل- في البقاع الغربي بالقرب من معبر المصنع، وهو أحد المعابر الرئيسة بين لبنان وسوريا، وبالقرب منه تم استهداف سيارة بمسيرة إسرائيلية أسفرت عن سقوط 3 قتلى وعدد من المصابين وكان من بين هؤلاء ربما أحد عناصر كتائب القسام المتواجدين في لبنان ونعته -في وقت لاحق- كتائب القسام.