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حظك اليوم برج الجدي السبت 18-5-2024 مهنيا وعاطفيا

كتب:

صفية النجار
12:00 ص | السبت 18 مايو 2024
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يعرف عن مولود برج الجدي حبه لعمله، وقدرته على التواصل مع الآخرين وتحمل الضغوط، والتخطيط لأبسط الأمور ويحب العمل في هدوء، كما أنه محب للنظام وتناول الأطعمة المنزلية.

مشاهير برج الجدي

من مشاهير برج الجدي، الفنانة ياسمين عبد العزيز، والمطربة أنغام، والفنان الراحل سمير غانم، والنجم محمود المليجي، وإسحاق نيوتن عالم الفيزياء الشهير.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية، حظك اليوم برج الجدي السبت 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

تخبر الأفلاك مواليد برج الجدي بأنهl يواجهون تحديات كثيرة لكنها في المقام الأول تختبر صبرهم ومرونتهم، لذا لا يجب القلق منها.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، يكون اليوم بإمكان مواليد برج الجدي معرفة أدق التفاصيل لشريك حياته، لذا تنصحه الأبراج أن يعالج مشاكله بالتفهم والصبر عليها.

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بقلم صفية النجار