عاجل.. تدخل مفاجئ من «كاف» قبل مباراة الأهلي والترجي.. «تغيير إجباري»

شهدت الساعات الماضية تدخلات عاجلة من جانب مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، قبل 24 ساعة من انطلاق مباراة الأهلي والترجي، المقررة في تمام الساعة العاشرة مساء السبت على ملعب رادس، بحضور 34 ألف مشجع، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «من خلال متابعات كاف اللحظية للاستعدادات الخاصة بنقل الحدث الكبير غدًا تبين بأنه ستنقل المباراة بـ17 كاميرا فقط من جانب التليفزيون التونسي، فُرفض الأمر، وجرى الاستعانة بـ11 كاميرا إضافية ليكون إخراج المباراة بشكل احترافي وعالمي على أن يكون هناك تصوير جوي للمباراة وكذلك كاميرتين خارج الملعب لرصد لحظة وصول الفريقين».

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا

ويلتقي الأهلي بالترجي التونسي غدًا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة في لقاء مرتقب بين الطرفين على ملعب رادس حيث نجح المسؤولين في زيادة عدد الجماهير من 27 ألف مشجع ليصبح 34 ألف بشكل رسمي.